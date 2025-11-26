Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:37 AM IST

    എമിറേറ്റ്സ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് അവാർഡ്: അനസിന് സ്വീകരണം

    എമിറേറ്റ്സ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് അവാർഡ്: അനസിന് സ്വീകരണം
    അ​ന​സ്​ കാ​ളി​യാ​ര​ക​ത്തി​ന്​ യു.​എ.​ഇ പി.​ടി ഫാ​മി​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് (മാ​നേ​ജ്‍മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കാ​റ്റ​ഗ​റി) അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ് റീ​ജ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ​രു​മാ​യ അ​ന​സ്​ കാ​ളി​യാ​ര​ക​ത്തി​ന്​ യു.​എ.​ഇ പി.​ടി ഫാ​മി​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഷാ​ർ​ജ ഏ​ഷ്യ​ൻ എം​പ​യ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഹ്മാ​ൻ മൂ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    പി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും എം.​വി. യാ​സ​ർ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പി.​ടി. യ​ഹ്​​യ, സി.​എ. നൗ​ഫ​ൽ, അ​ഹ്‌​സ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല, റാ​മി​സ്, വ​സീം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മ​സൂ​ദ്, ജൂ​നൈ​ദ്‌, ജ​വാ​സ്, ആ​ദി​ൽ, സ​ലീ​ഫ്, അ​ൻ​ഫ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

