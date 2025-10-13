Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:27 AM IST

    ദുബൈ ഹെൽത്ത്​ കെയർ സിറ്റി വിപുലീകരിക്കുന്നു

    130 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    Outline of Dubai Healthcare City Expansion Plan
    ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത്​​കെ​യ​ർ സി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ

    രൂ​പ​രേ​ഖ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കെ​യ​ർ സി​റ്റി​യു​ടെ (ഡി.​എ​ച്ച്.​സി.​സി) വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 130 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കെ​യ​ർ സി​റ്റി അ​തോ​റി​റ്റി (ഡി.​എ​ച്ച്.​സി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ രം​ഗ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​ഗോ​ള മു​ൻ​നി​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ലീ​ഡ്​ പ്ലാ​റ്റി​നം സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ്​ ഓ​ഫി​സ്​ ട​വ​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സ്, സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പു​തി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ദേ​ശീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ രം​ഗ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഡി.​എ​ച്ച്.​സി.​എ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ന്ന്​​​ സി.​ഇ.​ഒ ഇ​സ്സാം ഖ​ല​ദാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    13,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ലീ​ഡ്​ പ്ലാ​റ്റി​നം സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ്​ ഓ​ഫി​സ്​ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ബേ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ നി​ല​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത്​ നി​ല​ക​ളു​മാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​വി​ടെ​ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഓ​ഫി​സ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും താ​ഴെ നി​ല​യി​ൽ ചെ​റു​കി​ട ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. 5800 മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ന്‍റെ വി​സ്തീ​ർ​ണം. ഇ​തി​ന് ര​ണ്ട്​ ബേ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ലെ​വ​ലു​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത്​ നി​ല​ക​ളു​മാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ഔ​ട്ട്​​പേ​ഷ്യ​ന്‍റ്​ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ്, ഡ​യ​ഗ്​​നോ​സ്റ്റി​ക്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ക.

    കൂ​ടാ​തെ ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, സാ​ലി​ക്കു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള ബ​ഹു​നി​ല കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഡി.​എ​ച്ച്.​സി.​എ ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​ർ​മി​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ 2027 ന​വം​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഡി.​എ​ച്ച്.​സി.​എ സി.​ഇ.​ഒ അ​ല്ലാ അ​ൽ​മ​നി​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Dubaihealthcaregulf news malayalamU.A.E News
    News Summary - Dubai Healthcare City is expanding
