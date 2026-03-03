Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 3 March 2026 9:49 AM IST
    സൗദി അറേബ്യയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ സുഡാ​നും

    സൗദി അറേബ്യയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ സുഡാ​നും
    സുഡാൻ സോവറിനിറ്റി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ലെഫ്റ്റനൻറ്​ ജനറൽ അബ്​ദുൽ ഫത്താഹ് അൽബുർഹാൻ

    റിയാദ്​: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയോട്​ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ സുഡാ​നും. സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി സുഡാൻ സോവറിനിറ്റി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ലെഫ്റ്റനൻറ്​ ജനറൽ അബ്​ദുൽ ഫത്താഹ് അൽബുർഹാനും ടെലിഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി.

    സൗദിക്കെതിരായ ഇറാ​െൻറ പ്രകടമായ ആക്രമണ നീക്കങ്ങളെ അപലപിച്ച അദ്ദേഹം, ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള സുഡാ​െൻറ ഉറച്ച ഐക്യദാർഢ്യവും പിന്തുണയും ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.

    News Summary - Sudan also declares solidarity
