മേഖലയിലെ സംഘർഷം: സൗദി എയർലൈൻസ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

മേഖലയിലെ സംഘർഷം: സൗദി എയർലൈൻസ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിtext_fields
റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ചില രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതും കണക്കിലെടുത്ത് നിരവധി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി സൗദി എയർലൈൻസ് (സൗദിയ) അറിയിച്ചു. ഇന്ന് (ശനി) മുതലാണ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയത്.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയും എമർജൻസി സെൻററിെൻറ നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത അടച്ചിരുന്നു. ഇതിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമാന സർവീസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
വിമാന സമയം പരിശോധിക്കുക: വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തങ്ങളുടെ വിമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ (Status) യാത്രക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
അറിയിപ്പുകൾ: ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി വിമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കും.
തുടർ വിവരങ്ങൾ: വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് എയർലൈൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സൗദി എയർലൈൻസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
