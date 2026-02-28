Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമേഖലയിലെ സംഘർഷം: സൗദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 4:29 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 4:29 PM IST

    മേഖലയിലെ സംഘർഷം: സൗദി എയർലൈൻസ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    iran
    cancel

    റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ചില രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതും കണക്കിലെടുത്ത് നിരവധി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി സൗദി എയർലൈൻസ് (സൗദിയ) അറിയിച്ചു. ഇന്ന് (ശനി) മുതലാണ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയത്.

    യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയും എമർജൻസി സെൻററി​െൻറ നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത അടച്ചിരുന്നു. ഇതി​െൻറ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമാന സർവീസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.

    യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    വിമാന സമയം പരിശോധിക്കുക: വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തങ്ങളുടെ വിമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ (Status) യാത്രക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

    അറിയിപ്പുകൾ: ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി വിമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കും.

    തുടർ വിവരങ്ങൾ: വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് എയർലൈൻസ് വ്യക്തമാക്കി.

    നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സൗദി എയർലൈൻസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:flight servicesaudinewsIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Regional conflict: Saudi Airlines cancels flights
    Similar News
    Next Story
    X