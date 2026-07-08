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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 July 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 8:56 AM IST

    കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന അ​വാ​ർ​ഡ്: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

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    കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന അ​വാ​ർ​ഡ്: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
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    ന​വോ​ദ​യ - കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ​ണ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗം

    ദ​മ്മാം: ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത് ന​വോ​ദ​യ - കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് (2026) പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സി.​പി.​എം ഏ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​വോ​ദ​യ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​വു​മാ​യ എം.​എം. ന​യീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സി.​പി.​എം പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എ​ൻ. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നോ ആ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ശി​ല്പ​വും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​തേ രം​ഗ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ ര​ണ്ടി​ന് ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 2.30-ന് ​ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം മ​നി​ശ്ശേ​രി പി​ഷാ​ര​ടി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ്.

    സി.​പി.​എം ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എ​ൻ. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും, ന​വോ​ദ​യ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വും സി.​പി.​എം ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ മോ​ഹ​ന​ൻ വെ​ള്ളി​നേ​ഴി ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യു​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​മാ​ണ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്. സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ജ​യ​സു​ധ, വാ​ണി​യം​കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശ്രീ​ജ, പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. നാ​സ​ർ, ന​വോ​ദ​യ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സി.​വി. ജോ​സ്, ഡി.​ബി. ര​ഘു​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ദേ​വ​ൻ പ​ട്ടാ​മ്പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​ന്ദി​നി മോ​ഹ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും മോ​ഹ​ന​ൻ വെ​ള്ളി​നേ​ഴി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:kodiyeri balakrishnansaudiigulfaward
    News Summary - Kodiyeri Balakrishnan Samagra Sambhavana Award: Welcome group formed
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