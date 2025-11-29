Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    29 Nov 2025 12:21 PM IST
    29 Nov 2025 12:21 PM IST

    സൗദി ജനസംഖ്യയുടെ 77 ശതമാനവും മികച്ച ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുള്ളവർ

    16.1 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വ​ള​രെ ന​ല്ല സ്ഥി​തി​യി​ലും ആ​റ് ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ന​ല്ല നി​ല​യി​ലു​ം
    സൗദി ജനസംഖ്യയുടെ 77 ശതമാനവും മികച്ച ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുള്ളവർ
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ 77 ശ​ത​മാ​ന​വും മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​യു​ള്ള​വ​രെ​ന്ന്​ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്​​സി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 77.1 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച (എ​ക്സ​ല​ന്റ്) നി​ല​യി​ലും 16.1 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വ​ള​രെ ന​ല്ല (വെ​രി ഗു​ഡ്) സ്ഥി​തി​യി​ലും ആ​റ് ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ന​ല്ല (ഗു​ഡ്) നി​ല​യി​ലു​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    15 വ​യ​സ്സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രി​ൽ 99.2 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി ന​ല്ല നി​ല​യി​ലോ അ​തി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലോ ആ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി. 2025ലെ ​ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ 0.1 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത വി​ഷാ​ദ​വും 0.2 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. 50 വ​യ​സ്സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ 71 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ൾ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി മ​തി​യാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധം ഉ​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. 15 വ​യ​സ്സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 39.3 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ പ​തി​വാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​രാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ശ​ത​മാ​നം വി​ദേ​ശി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. അ​ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ 44.2 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ വ​ൻ​കു​ട​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യ 45നും 74​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 11.0 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വേ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ 0.2 ശ​ത​മാ​ന​വും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ 0.1 ശ​ത​മാ​ന​വും മി​ത​മാ​യ വി​ഷാ​ദ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ര​ണ്ട് ലിം​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും ക​ടു​ത്ത ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യു​ടെ വ്യാ​പ​നം ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

