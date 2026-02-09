Begin typing your search above and press return to search.
    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി വീ​ണ്ടു​മൊ​രു കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വി​പു​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ‘ഐ ​ചോ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് പ​രി​ശീ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​വ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്പോ​ർ​ട്സി​നെ ഒ​രു വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യാ​യി മാ​റ്റു​ക,​ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ​ജീ​വ​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി, ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബു​ക​ൾ, വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളും ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ക. കാ​യി​കം, വി​നോ​ദം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​ ​ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബീ​ച്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫി​റ്റ്ന​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കും.

    ഓ​ട്ടം, ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ടെ​ന്നീ​സ്, തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ, സൈ​ക്ലി​ങ്, നീ​ന്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​പു​ല​മാ​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലും ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ നി​ര​വ​ധി​യാ​ർ​ന്ന കാ​യി​ക​വേ​ദി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​ൽ പൊ​തു അ​വ​ധി

    ദോ​ഹ: ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​ൽ പൊ​തു അ​വ​ധി. അ​മി​രി ദി​വാ​നാ​ണ് അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ർ​ധ​സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​യി​ക ദി​നം. ​ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, 2011ലെ ​അ​മീ​രി ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​യ​ന​ക്കൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​നം

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സാ​ഹി​ത്യ -പ​ഠ​ന കൃ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പു​സ്ത​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​യി​ക പൈ​തൃ​കം മു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഗോ​ള വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന കൃ​തി​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും കാ​യി​ക മി​ക​വി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും മ​റ്റു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാം.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ റി​ഥം ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി ഗ്ലോ​ബ​ൽ റി​ഥം ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക്ല​ബ് ഖ​ത്ത​ർ.

    'ഒ​ന്നി​ച്ചു ന​ട​ക്കാം, ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാം' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ഉ​മ്മു​ൽ സ​നീം പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ, വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 7111 7954, 7010 7833, 6605 9307.

    ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ

    ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണി​ന് കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളി​വാ​ർ​ഡ് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ നൂ​റി​ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടാ​നി​റ​ങ്ങും. 21 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ, 10 കി.​മീ, അ​ഞ്ച് കി.​മീ, ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഫ​ൺ റ​ൺ എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​വി​ധ പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക. ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും, തു​ട​ർ​ന്ന് 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം രാ​വി​ലെ 7:00നും 5 ​കി.​മീ ഓ​ട്ടം രാ​വി​ലെ 7:30 നും ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ തു​ക​യാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ണി​ക​ളാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ക്യു.​ഒ.​സി നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന്

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ‘സ്മാ​ഷ് ഫി​യ​സ്റ്റ 2K26’ 13ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ മി​സൈ​മി​റി​ലെ ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ക്ലോ​ബ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പു​രു​ഷ ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ ഓ​പ​ൺ, എ, ​സി, ഡി, ​ഇ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും, മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബി​ൾ‍സ്‌ ബി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കാ​ഷ്‌ പ്രൈ​സും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ട്രോ​ഫി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 5530 5498, 6647 6336, 3330 9332.

    പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യു​മാ​യി സ​ഫാ​രി മാ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ര്‍ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ വി​പു​ല​മാ​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന് ​സ​ഫാ​രി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഔ​ട്ടു​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം സ​ഫാ​രി മാ​ള്‍ അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഏ​ഴാ​മ​ത്‌ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്‌. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ്‌ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ച പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്‌ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളാ​ണ്‌ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത്‌. അ​ബു ഹ​മൂ​ര്‍ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം ഭാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട്‌ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്‌ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. 80 കി​ലോ​യി​ല്‍ താ​ഴെ ഭാ​ര​മു​ള്ള​വ​ര്‍ കാ​റ്റ​ഗ​റി എ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 80 കി​ലോ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള​ള​വ​ര്‍ കാ​റ്റ​ഗ​റി ബി ​യി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കും.

    ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക്‌ 2,500 റി​യാ​ലും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക്‌ 1500 റി​യാ​ലും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക്‌ 1,000 റി​യാ​ലും സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ക്കും. 18 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള​ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്ക്‌ മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ര്‍ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്‌. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ല്‍ അ​ഞ്ചു വ​രെ അ​ബൂ ഹ​മൂ​ർ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ല്‍ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക്‌ മാ​ത്ര​മാ​ണ്‌ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​വു​ക. അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്ക് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ വി​വി​ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ ‘ഹാ​ങ്‌ ഓ​ണ്‍ ബാ​ല​ന്‍സ്‌’ എ​ന്ന മ​ത്സ​ര​വും കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

    സ​ഫാ​രി മാ​ൾ അ​ബൂ ഹ​മൂ​ര്‍, സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ അ​ല്‍ ഖോ​ര്‍, ബ​ര്‍ക്ക​ത്ത്‌ അ​ല്‍ അ​വാ​മി​ര്‍, എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ള്‍ അ​ല്‍ ഗ​റാ​ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്‌ ഈ ​മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 ന് ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ രാ​തി 10 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക്‌ സ​ഫാ​രി ഗി​ഫ്റ്റ്‌ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്‌ ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും സ്വ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്‌ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി റ​ൺ

    നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സേ് ഡേ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള കാ​യി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കും. 800 മീ​റ്റ​ർ മി​നി കി​ഡ്‌​സ് ഓ​ട്ടം മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള 10കി.​മീ മാ​ര​ത്ത​ൺ വ​രെ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ 10ന് ​രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഓ​പ​ൺ, മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ്, ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ്, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, പ്രൈ​മ​റി, മി​നി കി​ഡ്‌​സ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്രാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ആ​ദ്യ​മാ​യി ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്യു​ന്ന പു​രു​ഷ -വ​നി​താ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ ഒ​രു​ദി​വ​സം മു​ന്നേ ബി​ബ്, ടീ ​ഷ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി ശേ​ഖ​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യം 974ൽ ​ന​ട​ക്കും. ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷ​മ​ത, ടീം ​വ​ർ​ക്ക്, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള 4 കി.​മീ, 1 കി.​മീ ഓ​ട്ടം എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യം 974ൽ ​ന​ട​ക്കു​ക.

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ, ടീം ​വ​ർ​ക്കി​ലും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യി​ലും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് അ​വ​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

