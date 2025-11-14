Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:05 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു; വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പേ​റും

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ഒ​മാ​നി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു; വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പേ​റും
    ബ​ന്ദ​റു​ൽ ഖൈ​റാ​നി​ൽ ത​ണു​ത്ത രാ​ത്രി​കാ​ലം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ10 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. നി​ര​വ​ധി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ ത​ണു​പ്പാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​വെ പ്ര​ഭാ​ത​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്നു. തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശം, ഈ​ർ​പ്പ​ക്കു​റ​വ്, വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് രാ​ത്രി​സ​മ​യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല താ​ഴാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    സൈ​ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​റി​ൽ 13.2 ഡി​ഗ്രി താ​പ​നി​ല​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ 9.3 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​ർ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 19.7 ഡി​ഗ്രി താ​പി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബു​റൈ​മി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 14.5 ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ് താ​പ​നി​ല.

    ജ​ബ​ൽ ഷം​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് 17.3 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 13.4 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്കും ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 22.2 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് 16.2 ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു.

    സൂ​ർ, സു​ഹാ​ർ, ഇ​ബ്രി, ഹൈ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​റു ഡി​ഗ്രി​വ​രെ താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​ത്ത ശൈ​ത്യ​കാ​ലം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. താ​പ​നി​ല തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കു​റ​യാ​നി​ട​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ദൈ​നം​ദി​ന അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. കൃ​ഷി, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ താ​പ​നി​ല നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് സി​വി​ൽ എ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വോ​ടെ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടെ​ന്റു​ക​ള​ടി​ച്ച് ഉ​ദ​യാ​സ്ത​മ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും. ടെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ രാ​പ്പാ​ർ​ത്ത് വി​റ​ക് ക​ത്തി​ച്ച് ആ​ഹാ​രം പാ​കം ചെ​യ്തും ചു​ടു​ചാ​യ ഒ​രു​ക്കി​യും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞും സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ടും. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ ഖൈ​റാ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റ്റ​വും ഇ​റ​ക്ക​വും ദു​ർ​ഘ​ടം പി​ടി​ച്ച വ​ള​വു​ക​ളും താ​ണ്ടി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ കു​ടും​ബ​മാ​യും ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ക്യാ​മ്പി​ങ് ടെ​ന്റു​ക​ളും മ​റ്റും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വി​പ​ണി​യി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​ണ്.

