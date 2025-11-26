Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Nov 2025 8:41 AM IST
    26 Nov 2025 8:41 AM IST

    തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രതീക്ഷകളും ഓർമകളും

    തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രതീക്ഷകളും ഓർമകളും
    സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, റാ​ന്നി

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ, കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ്വ​ന്ത​ക്കാ​ർ​ക്കും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ഒ​പ്പം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ആ​വേ​ശം നി​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക നൂ​ത​ന വി​ദ്യ​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്ത് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​വാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ തെ​ല്ല​ക​ല​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​വി​ശേ​ഷം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മാ​ണ്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത്.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന യാ​ത്രാ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര താ​ൽ​പ​ര്യം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​രേ​ണ്ട പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​താ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ത്സാ​ഹം കാ​ണി​ക്ക​ണം. അ​ടു​ത്ത തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ ആ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​തേ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ന്ത്യ യു​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ഇ​നി അ​ടു​ത്തു വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ, ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ട്ടം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ണ​പ്രാ​വ് ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ‘വ​ക്കം മാ​വി’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​നാ​ഥ​യാ​യ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​റ​മ്മ​യെ മ​റ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ന്യൂ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ​കാ​രാ​യ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, മൂ​ന്നാം ത​ല​മു​റ​ക്ക്, പ​ഴ​യ​കാ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ഒ​രു അ​ത്ഭു​ത​ലോ​ക​മാ​ണ്.

    അ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത്, ചു​മ​രു​ക​ൾ തോ​റും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഇ​ണ​പ്രാ​വു​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കാ​ല​മേ​റെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും, ആ ​മ​തി​ലു​ക​ളി​ലെ വ​ര​ക​ളും, ആ ​ചി​ഹ്ന​വും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും, 'വ​ക്കം മാ​വി'​യു​ടെ ഇ​ണ​പ്രാ​വു​ക​ൾ മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളാ​യി മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

