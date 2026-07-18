മാമ്പഴം വെറുമൊരു പഴമല്ല; ദിവസവും കഴിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ!text_fields
മാമ്പഴം വെറുമൊരു രുചികരമായ പഴം മാത്രമല്ല, ശരിയായ അളവിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മികച്ച ഭക്ഷണവുമാണ്. ഒരു കപ്പ് മാമ്പഴത്തിൽ ഏകദേശം 99 കലോറിയും, 25 ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും, 2.6 ഗ്രാം ഫൈബറും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ സി, എ, ഇ, ഫോളേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം, കോപ്പർ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നവുമാണ്. മധുരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം.
ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഫൈബർ ദഹനം സാവധാനത്തിലാക്കി വയറിന് നല്ല സംതൃപ്തി നൽകുന്നു. പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾക്കോ മധുരപാനീയങ്ങൾക്കോ പകരമായി മാമ്പഴം ശീലമാക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഉന്മേഷം നൽകുകയും അനാവശ്യമായ തളർച്ച കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ശരീരം വേഗത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ദഹനപ്രക്രിയയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ഇതിലെ ഉയർന്ന ജലാംശവും ഫൈബറും മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റി വയർ എപ്പോഴും ഫ്രഷായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ കൂടുതൽ മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ചിലരിൽ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പ്രമേഹമുള്ളവർ കഴിക്കുന്ന അളവിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
മൂന്നാം ആഴ്ചയോടെ ശരീരത്തിലെ പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് മെച്ചപ്പെടും. മാമ്പഴത്തിലെ വൈറ്റമിൻ എ, സി, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് കൊളാജൻ ഉത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ തിളക്കവും യുവത്വവും ലഭിക്കുന്നു.
മാമ്പഴം വെറുതെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കാൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം (ഉദാഹരണത്തിന് തൈര്, നട്സ്, മുട്ട) കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ മാമ്പഴത്തോട് അലർജിയുള്ളവർക്കും, മറ്റ് ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
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