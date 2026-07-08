പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപാണോ ശേഷമാണോ കഴിക്കേണ്ടത്? ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇനി വേണ്ട!text_fields
പഴങ്ങൾ എപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് കഴിക്കുന്നത് വയർ നിറഞ്ഞ പ്രതീതി നൽകുമെന്നും, അതിലൂടെ വണ്ണം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നാരുകളും വെള്ളവും ധാരാളമടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് കഴിക്കുന്നത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ പ്രമേഹമുള്ളവരോ ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം ഉള്ളവരോ ആണെങ്കിൽ, ഭക്ഷണശേഷം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരാതിരിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു.
പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവയുടെ പോഷകഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു വലിയ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും പഴങ്ങൾ വയറ്റിൽ കിടന്ന് അഴുകുമെന്നും ഉള്ള പ്രചാരത്തിലുള്ള വാദം പൂർണമായും തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ മിശ്രിതഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ദഹനപ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മിക്ക ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമോ മുൻപോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഴങ്ങൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
ചില പ്രത്യേക ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള ദഹനസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവർക്ക് ചില പഴങ്ങൾ വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി, ഇടനേരങ്ങളിൽ അവ കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. കൂടാതെ പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം അല്പം പ്രോട്ടീനോ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പോ (ഉദാഹരണത്തിന് നട്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൈര്) ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ ആഗിരണത്തെ സാവധാനത്തിലാക്കാനും ദഹനത്തെ സഹായിക്കാനും ഉത്തമമാണ്.
ചുരുക്കത്തിൽ, പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയം സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദിവസം മുഴുവൻ പഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഇടനേരങ്ങളിലോ പഴങ്ങൾ ശീലമാക്കാവുന്നതാണ്. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഏത് സമയവും പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണ്. പ്രമേഹം പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാത്രം ഡോക്ടറുടെയോ ഡയറ്റീഷ്യന്റെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്ഷണക്രമം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register