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    Food
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 2:18 PM IST

    67-ാം വയസ്സിലും ഒറ്റയടിക്ക് 50 പുഷ്-അപ്പുകൾ! സ്റ്റേജ് 4 കാൻസറിനെ തോൽപ്പിച്ച സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് രഹസ്യം

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    67-ാം വയസ്സിലും ഒറ്റയടിക്ക് 50 പുഷ്-അപ്പുകൾ! സ്റ്റേജ് 4 കാൻസറിനെ തോൽപ്പിച്ച സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് രഹസ്യം
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    ബോളിവുഡിലെ മാസ്സ് ആക്ഷൻ താരം സഞ്ജയ് ദത്ത് തന്റെ 67-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ നിരവധി തിരിച്ചടികളും വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയ ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. 2020-ൽ ശ്വാസതടസ്സത്തെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേജ് 4 ശ്വാസകോശ അർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെയും നടൻ രാകേഷ് റോഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണയോടെ മുംബൈയിൽ ചികിത്സ നേടിയ അദ്ദേഹം അതേ വർഷം ഒക്ടോബറോടെ കാൻസറിനെ പൂർണമായും കീഴടക്കി ആരോഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തി.

    കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച ശേഷം തന്റെ ഫിറ്റ്നസ്സിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് വരുത്തിയത്. 67-ാം വയസ്സിലും ഒറ്റത്തവണയായി 50 പുഷ്-അപ്പുകൾ വരെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഏതൊരാൾക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ദിവസവും കൃത്യമായ വ്യായാമവും ചിട്ടയായ ഭക്ഷണരീതിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രായത്തിലും ഊർജ്ജസ്വലനായി നിലനിർത്തുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം കൂട്ടാനും ഫിറ്റ്നസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുമായി ദിവസം 6 തവണയായി ചെറു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നത്.

    രാവിലെ മ്യൂസ്‌ലി, മുട്ടയുടെ വെള്ള, അവക്കാഡോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. ദിവസം മുഴുവൻ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സലാഡുകൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പുഴുങ്ങിയ കോഴിയിറച്ചി തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം നൽകാനും പേശികളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

    കർശനമായ ഡയറ്റ് പിന്തുടരുമ്പോഴും തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ സഞ്ജയ് ദത്ത് തയാറല്ല. കഠിനമായ ഭക്ഷണനിയന്ത്രണങ്ങളേക്കാൾ പ്രധാനം ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ബിരിയാണി, ബട്ടർ ചിക്കൻ, ഷാമി കബാബ്, ബോട്ടി കബാബ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചീറ്റ് മീലുകൾ. കൃത്യമായ വ്യായാമവും സന്തുലിതമായ ഈ ജീവിതശൈലിയുമാണ് 67-ാം വയസ്സിലും സിനിമാലോകത്ത് ബിഗ് സ്‌ക്രീൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്.

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    TAGS:Cancersanjay duttfitnessDietDiet Plan
    News Summary - സ്റ്റേജ് 4 കാൻസറിനെ തോൽപ്പിച്ച സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് രഹസ്യം
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