Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    11 Jan 2026 1:54 PM IST
    Updated On
    11 Jan 2026 1:54 PM IST

    അ​റ​ബി​ക് സ്നാ​ക്ക് കി​ബ്ബെ

    അ​റ​ബി​ക് സ്നാ​ക്ക് കി​ബ്ബെ
    ഇ​തൊ​രു ലെ​ബ​നീ​സ് വി​ഭ​വ​മാ​ണ്, ഇ​ത് നേ​ർ​ത്ത ബ​ൽ​ഗു​ർ മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ൽ മ​സാ​ല ചേ​ർ​ത്ത ഇ​റ​ച്ചി​ക്കൂ​ട്ട് നി​റ​ച്ച്, വ​റു​ക്കു​ക​യോ ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു പ​ല​ഹാ​ര​മാ​ണ്.

    കി​ബ്ബെ ത​യാറാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന ചേ​രു​വ​ക​ൾ:

    ബ​ൽ​ഗു​ർ വീ​റ്റ്‌ (നു​റു​ക്ക് ഗോ​ത​മ്പ് )-250ഗ്രാം

    ​ബീ​ഫ്‌ അ​ല്ലെ​ങ്ങി​ൽ മ​ട്ട​ൺ -500ഗ്രാം

    ​ഉ​ള്ളി-2​എ​ണ്ണം

    പൈ​ൻ ന​ട്സ് -നി​ർ​ബ​ന്ധം ഇ​ല്ല

    സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ(​ഏ​ല​ക്ക, ക​റു​വ​പ്പ​ട്ട, ജീ​ര​കം, മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി, ഉ​പ്പ്, കു​രു​മു​ള​ക്)-​എ​ല്ലാം കൂ​ടെ പൊ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക

    ടൊ​മാ​റ്റോ പ്യൂ​രീ -1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി -1 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    ത​യാറാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ബു​ർ​ഗു​ർ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ക: ബു​ർ​ഗു​ർ കു​റ​ച്ച് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ഴു​കി, വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഇ​ട്ടു കു​റ​ച്ചു നേ​രം വെ​ക്ക​ണം. ഊ​റ്റി, മൃ​ദു​വാ​യ പ​രു​വ​ത്തി​ൽ വെ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം 200 ഗ്രാം ​കീ​മ​യും കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി​യും ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്ത് അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ മൈ​ദാ എ​ടു​ത്തു മി​ക്സ് ആ​കു​ക. സോ​ഫ്റ്റ് മാ​വാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക.

    ഇ​റ​ച്ചി മി​ശ്രി​തം(​ഫി​ല്ലി​ങ്)​ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം : ഒ​രു പാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് മ​ട്ട​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബീ​ഫ് കീ​മ​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​തും അ​രി​ഞ്ഞ ഉ​ള്ളി​യും കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി​യും ഗ​രം മ​സാ​ല​യും എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി വ​ഴ​റ്റു​ക. ഇ​തി​ൽ വ​റു​ത്ത പൈ​ൻ ന​ട്സ് ചേ​ർ​ക്കാം.

    കി​ബ്ബ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    മൃ​ദു​വാ​യി വെ​ച്ച ബ​ൽ​ഗു​ർ, കു​റ​ച്ച് കീ​മ, മ​സാ​ല​ക​ൾ, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി കു​ഴ​ച്ച് അ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത സോ​ഫ്റ്റ് ആ​ക്കു​ക.

    കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക: ബ​ൽ​ഗു​ർ മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ ഭാ​ഗ​മെ​ടു​ത്ത് കൈ​കൊ​ണ്ട് നു​ള്ളി, ന​ടു​വി​ൽ ഇ​റ​ച്ചി​ക്കൂ​ട്ട് നി​റ​ച്ച്, മു​ട്ട​യു​ടെ ആ​കൃ​തി​യി​ൽ ഉ​രു​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക.​ഇ​വ​യെ​ല്ലാം എ​ണ്ണ​യി​ൽ ഡീ​പ് ആ​യി വ​റു​ത്തു കോ​രു​ക. ഓ​വ​നി​ൽ ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യാം.

