ഇഷ്ട ഭക്ഷണം അവസാനം കഴിക്കാൻ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ടോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിസാരക്കാരല്ല, മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...text_fields
ഭക്ഷണത്തിലെ ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭാഗം അവസാനം കഴിക്കാൻ മാറ്റിവെക്കുന്ന ശീലത്തെക്കുറിച്ച് മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പലർക്കും ഇതൊരു ചെറിയ ശീലമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഇതിന് പിന്നിൽ രസകരമായ ചില മനഃശാസ്ത്ര വശങ്ങളുണ്ട്.
ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം അവസാനം കഴിക്കാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നവർ സാധാരണയായി 'ഡിലേയ്ഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ' അഥവാ ആഗ്രഹങ്ങളെ അല്പനേരം മാറ്റിവെച്ച് സന്തോഷം ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരാണ്. ഇവർക്ക് പെട്ടെന്നു ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തേക്കാൾ ആ സന്തോഷത്തെ കുറച്ചുനേരം കാത്തിരുന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം അവസാനം വരുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും വലിയൊരു സഹായകമാണ്.
കൂടാതെ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നവരാണ് ഇവർ. ആഹാരത്തിലെ രുചിയും ഗുണവും കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചറിയാനും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കാനാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് വെറുമൊരു ഭക്ഷണരീതി മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി കൂടിയാണ്. അല്പനേരം കാത്തിരുന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ശീലമുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയുള്ളവരും കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി കാണുന്നവരുമാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നു.
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