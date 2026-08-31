Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightമക്കാഡാമിയ നട്സ്...
    Food
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 11:55 AM IST

    മക്കാഡാമിയ നട്സ് കഴിച്ച് ശരീരഭാരം കുറക്കാം; ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും പോഷകമൂല്യവും

    text_fields
    bookmark_border
    food
    cancel

    മക്കാഡാമിയ നട്സ് വൈറ്റമിനുകൾ, മിനറലുകൾ, ഫൈബർ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമൃദ്ധമാണ്. ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മുതൽ ദഹന ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും ഇവ സഹായിച്ചേക്കാം. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിച്ച ഈ നട്സിന് വളരെ മൃദുവായ വെണ്ണയുടെ രുചിയും പ്രത്യേക ഘടനയുമാണുള്ളത്.

    പോഷകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് മക്കാഡാമിയ നട്സ്. വെറും 28 ഗ്രാം (ഒരു ഔൺസ്) മക്കാഡാമിയ നട്സിൽ ഏകദേശം 204 കലോറിയും 21.5 ഗ്രാം ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമേ പ്രോട്ടീൻ, ഫൈബർ, മാംഗനീസ്, മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പർ, വൈറ്റമിൻ ബി6 എന്നിവയും ഇതിൽ ധാരാളമുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.

    ശരീരത്തിലെ ഹാനികരമായ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലേവനോയിഡുകൾ, വൈറ്റമിൻ ഇ (ടോക്കോഫെറോളുകൾ) തുടങ്ങിയ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് മക്കാഡാമിയ. ഇത് കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ തടയുകയും അൽഷിമേഴ്‌സ്, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ എന്നിവ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പതിവായി മക്കാഡാമിയ നട്സ് കഴിക്കുന്നത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സമീപകാല പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോണോ അൺസാച്യുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകളും ഫൈബറും ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

    മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇവ സഹായിക്കും. കലോറി കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ വയർ നിറഞ്ഞ അനുഭവം നൽകുന്നതിനാൽ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തടയുകയും ശരീരഭാരം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രീബയോട്ടിക് ഫൈബറും ഇതിലുണ്ട്.

    ഏറെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള ഈ നട്സ് വിപണിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. പച്ചയായോ വറുത്തോ ഇവ ലഘുഭക്ഷണമായി കഴിക്കാം. സലാഡുകളിലോ ഓട്‌സിലോ ചേർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മക്കാഡാമിയ ബട്ടർ രൂപത്തിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ദിനചര്യയിൽ മക്കാഡാമിയ നട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FoodsWeight LossNutshealth benefitsnutrition
    News Summary - Lose weight by eating macadamia nuts
    Similar News
    Next Story
    X