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Madhyamam
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    ഒലിവ് എണ്ണ നല്ലതാണ്; പക്ഷേ...

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    ഒലിവ് എണ്ണ നല്ലതാണ്; പക്ഷേ...
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    ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഒലിവ് എണ്ണ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് എണ്ണ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ അപൂരിത കൊഴുപ്പുകളും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയതാണ്. എന്നാൽ, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന പേരിൽ ഒലിവ് എണ്ണ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷം ചെയ്യാം.

    ഒരു ടേബ്ൾസ്പൂൺ ഒലിവ് എണ്ണയിൽ ഏകദേശം 120 കലോറിയും 14 ഗ്രാം കൊഴുപ്പുമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഭക്ഷണത്തിൽ വലിയ അളവിൽ ഒലിവ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് അറിയാതെത്തന്നെ ദിവസേന കഴിക്കുന്ന കലോറിയുടെ അളവ് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതിലും കൂടുതൽ കലോറി പതിവായി ലഭിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം വർധിക്കാൻ കാരണമാകാം.

    ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരം

    ഒലിവ് എണ്ണയിലെ പ്രധാന സവിശേഷത അപൂരിത കൊഴുപ്പിെന്റ സാന്നിധ്യമാണ്. വെണ്ണ, നെയ്യ് തുടങ്ങിയ പൂരിത കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ളവക്ക് പകരം ഒലിവ് എണ്ണ പോലുള്ള അപൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ ഭക്ഷണരീതിയാണ്.

    എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് എണ്ണയിൽ സൂക്ഷ്മപോഷകങ്ങളായ പോളിഫിനോളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യജന്യ സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവക്ക് ആന്റിഓക്സിഡന്റ് സ്വഭാവമുണ്ട്. മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭക്ഷണരീതിയിൽ ഒലിവ് എണ്ണക്കുള്ള പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ളതിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നും ഇതാണ്.

    ‘ആരോഗ്യകരം’ എന്നാൽ കലോറി കുറവെന്നല്ല

    ഒലിവ് ഓയിൽ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പാണെങ്കിലും അതിൽ കലോറി കുറവല്ല. എല്ലാ എണ്ണകളെയുംപോലെ ഇത് ഊർജസാന്ദ്രമായ ഭക്ഷണമാണ്. സാലഡിന് മുകളിൽ ധാരാളമായി ഒഴിക്കുന്നതും പാചകത്തിനൊപ്പം അമിതമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്നതുമെല്ലാം മൊത്തം കലോറി ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കാം.

    ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എണ്ണയുടെ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുപ്പിയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഒഴിക്കുന്നതിനുപകരം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നെടുക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രായം, ശരീരഭാരം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി, ദിവസത്തെ മൊത്തം ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആവശ്യമായ കൊഴുപ്പിന്റെയും കലോറിയുടെയും അളവ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

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    News Summary - health benifits of olive oil
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