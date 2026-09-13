രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിച്ചാൽ ശരീരഭാരം കൂടുമോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്...text_fields
ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലരും ഒഴിവാക്കാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ചോറ്. വർഷങ്ങളായി പല ഭക്ഷണങ്ങളും ശരീരഭാരത്തിന് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. അതിൽ അരിയും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്താണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പലരും ഇത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റ് ബദലുകൾ തേടുന്നവരും കുറവല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്തരായ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ, പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ രൂപാലി ദത്തയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്തേക്കാൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാർബൺ ഉപഭോഗവും ഊർജ്ജവുമാണ് ഭാര നിയന്ത്രണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എരിച്ചുകളയുന്ന ഊർജ്ജത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കലോറി കഴിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് സ്വയം തടിയെ കൂട്ടുകയില്ല. അതിനാൽ രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം കൂടുമെന്നത് ഒരു മിഥ്യാധാരണ മാത്രമാണ്.
സമയത്തേക്കാൾ അളവാണ് പ്രധാനം. രാത്രിയിൽ ചോറ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് രൂപാലി ദത്ത പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നേരത്ത് അര മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ പാകം ചെയ്ത ചോറ് കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കൂടാതെ ചോറ് മാത്രം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പരിപ്പ്, പനീർ, ചിക്കൻ തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒപ്പം ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തെ കൂടുതൽ സമതുലിതാവസ്ഥയുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രശസ്ത പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ രുജുത ദിവേകറും ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ചോറ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന വാദത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരം കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോറ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. ഒരൊറ്റ പോളിഷ് ചെയ്തതും കൈകൊണ്ട് കുത്തിയതുമായ അരി തെരഞ്ഞെടുക്കാനും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉറങ്ങുന്നതിനും ഇടയിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേള പാലിക്കാനും അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അവർ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ഒരു തരത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചോറ് കഴിക്കുന്നു, അതിനൊപ്പം എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നു, ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നതിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോറ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരില്ല. പകരം അളവുകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് സമീകൃതമായ ഒരു ആഹാരം തയാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
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