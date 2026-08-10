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    Food
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 10:54 AM IST

    ഇറച്ചിയോ മുട്ടയോ? കുറഞ്ഞ കലോറിയിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ നൽകുന്നത് ഇതാണ്...

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    ഇറച്ചിയോ മുട്ടയോ? കുറഞ്ഞ കലോറിയിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ നൽകുന്നത് ഇതാണ്...
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    ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഓപ്ഷനുകളാണ് കോഴിയിറച്ചിയും മുട്ടയും. പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇവ രണ്ടും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും ഇവ നൽകുന്ന പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് കലോറിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കുറഞ്ഞ കലോറി ഉപഭോഗത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് മികച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

    യു.എസ്.ഡി.എ ഡാറ്റ പ്രകാരം 100 ഗ്രാം വേവിച്ച തൊലി കളഞ്ഞ ചിക്കൻ ബ്രെസ്റ്റും 100 ഗ്രാം പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള പോഷകമൂല്യ താരതമ്യം:

    ചിക്കൻ ബ്രെസ്റ്റ്: 31 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ | 165 കലോറി | 3.6 ഗ്രാം കൊഴുപ്പ്

    പുഴുങ്ങിയ മുട്ട: 12.6 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ | 155 കലോറി | 10.6 ഗ്രാം കൊഴുപ്പ്

    ഇവിടെ കലോറി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറും 10 കലോറി മാത്രമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസം പ്രോട്ടീന്റെ അളവിലാണ്. മുട്ടയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയിലധികം പ്രോട്ടീൻ ചിക്കൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഇതിൽ കൊഴുപ്പും വളരെ കുറവാണ്.

    കൂടുതൽ കലോറി കൂട്ടാതെ പ്രോട്ടീൻ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചിക്കൻ ബ്രെസ്റ്റ് മികച്ചൊരു ചോയ്‌സ് ആണ്. പേശികളുടെ വളർച്ചക്കും വീണ്ടെടുപ്പിനും അതുപോലെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് ഏറെ സഹായകരമാണ്. കൂടാതെ ഊർജ്ജ ഉപാപചയത്തിനും പ്രതിരോധശേഷിക്കും സഹായിക്കുന്ന നിയാസിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി3), വിറ്റാമിൻ ബി6, ഫോസ്ഫറസ്, സെലീനിയം തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങളും ചിക്കനിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ വയറുനിറഞ്ഞ അനുഭൂതി നൽകാനും ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    ചിക്കനേക്കാൾ പ്രോട്ടീൻ കുറവാണെങ്കിലും മുട്ട നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അവഗണിക്കാനാവില്ല. മഞ്ഞക്കരു ഒഴിവാക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് വിറ്റാമിനുകളായ എ, ഡി, ഇ, ബി12 എന്നിവ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന 'കോളിൻ' അടങ്ങിയ മികച്ച പ്രകൃതിദത്ത ഉറവിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുട്ട. കൂടാതെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ല്യൂട്ടിൻ, സിയാക്സാന്തിൻ തുടങ്ങിയ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

    നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏത് ഭക്ഷണമാണ് മികച്ചതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. കലോറിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കാനും കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ലേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഉറവിടം തേടാനും ചിക്കൻ ബ്രെസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. എന്നാൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വിറ്റാമിനുകളും ചർമ്മത്തിനും തലച്ചോറിനും ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന ഒരു ആഹാരമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുട്ട മികച്ചൊരു ചോയ്‌സ് ആണ്.

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    TAGS:proteinFoodschickeneggsnutrition
    News Summary - Chicken vs Eggs Which Gives You More Protein
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