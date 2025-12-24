Begin typing your search above and press return to search.
    Food
    Posted On
    24 Dec 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 8:30 AM IST

    ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ ചെയ്തത് 'ബിരിയാണി'; രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബർഗർ

    ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ ചെയ്തത് ബിരിയാണി; രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബർഗർ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഇ​ന്നും ബി​രി​യാ​ണി​ ത​ന്നെ. 2025ലും ​ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ​പേ​ർ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത​ത് ബി​രി​യാ​ണി​യെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. 9.3 കോ​ടി ബി​രി​യാ​ണി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ‘സ്വി​ഗ്ഗി’ വ​ഴി ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. അ​താ​യ​ത്, സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ മൂ​ന്നേ​കാ​ൽ ബി​രി​യാ​ണി വീ​തം ഓ​ർ​ഡ​ർ ​ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന്.

    ഇ​തി​ൽ​ത​ന്നെ 5.77 കോ​ടി​യും കോ​ഴി ബി​രി​യാ​ണി​യാ​ണ്. സ്വി​ഗ്ഗി ​ഫു​ഡ് ഡെ​ലി​വ​റി ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം ഇ​ങ്ങ​നെ:

    ബ​ർ​ഗ​റും പി​സ്സ​യും യ​ഥാ​ക്ര​മം 4.42 കോ​ടി, 4.01 കോ​ടി ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ വ​ന്നു. സാ​ദാ വെ​ജ് ദോ​ശ​ക്കും ആ​രാ​ധ​ക​ർ കു​റ​വ​ല്ല. 2.62 കോ​ടി ഇ​തു​മു​ണ്ട്.

    ബി​രി​യാ​ണി​യി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്

    2024ൽ 97 ​ല​ക്ഷം ബി​രി​യാ​ണി​ക​ൾ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്ത് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ന​ഗ​രം മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു 77 ല​ക്ഷം, ചെ​ന്നൈ 46 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​ണ്. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 60 ല​ക്ഷം ബി​രി​യാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ വ​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്നാ​ക്ക് ടൈം

    ​​ഉ​ച്ച​തി​രി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു വ​രെ​യാ​ണ് സ്നാ​ക് ടൈം. ​ഇ​തി​ൽ ചി​ക്ക​ൻ ബ​ർ​ഗ​റാ​ണ് താ​രം -63 ല​ക്ഷം. 2024ൽ ​ചി​ക്ക​ൻ റോ​ൾ ഓ​ർ​ഡ​ർ 24.8 ല​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ത് 41 ല​ക്ഷ​മാ​യി. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ചാ​യ-​സ​മൂ​സ കോം​ബി​നേ​ഷ​നും ആ​രാ​ധ​ക​ർ കു​റ​വ​ല്ല -34.2 ല​ക്ഷം. 29 ല​ക്ഷം​ പേ​ർ ജി​ഞ്ച​ർ ടീ​യും കു​ടി​ച്ചു.

    പ്രി​യ​ത​രം ഡെ​സ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ

    • വൈ​റ്റ് ചോ​ക്ല​റ്റ് ആ​ണ് ഡെ​സ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ താ​രം -69 ല​ക്ഷം ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ
    • 54 ല​ക്ഷം ചോ​ക്ല​റ്റ് കേ​ക്കു​ക​ൾ
    • പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ധു​ര​മാ​യ ഗു​ലാ​ബ് ജാ​മു​ൻ 45 ല​ക്ഷം പേ​രും വാ​ങ്ങി.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ മു​ത​ൽ ലോ​ക്ക​ൽ വ​രെ

    • അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ രു​ചി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യം -1.6 കോ​ടി. തി​ബ​ത്ത​ൻ രു​ചി 1.2 കോ​ടി​യും കൊ​റി​യ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ 47 ല​ക്ഷ​വും ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്തു.
    • അ​തേ​സ​മ​യം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക രു​ചി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി തി​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ഹാ​ഡി (ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ​യും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ​യും പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ രു​ചി) വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തു മ​ട​ങ്ങാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന. മ​ല​ബാ​ർ, രാ​ജ​സ്ഥാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് സ്വി​ഗ്ഗി ക​ണ​ക്ക് പ​റ​യു​ന്നു.

    ലേ​റ്റ് നൈ​റ്റും ബ്രേ​ക്ഫാ​സ്റ്റും

    • അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു​വ​രെ​യു​ള്ള ലേ​റ്റ് നൈ​റ്റ് ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ചി​ക്ക​ൻ ബ​ർ​ഗ​റാ​ണ് -23 ല​ക്ഷം. ര​ണ്ടാ​മ​ത് ബി​രി​യാ​ണി.
    • 1.1 കോ​ടി ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ വ​ന്ന ഇ​ഡ​ലി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രി​യ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം. 96 ല​ക്ഷം ദോ​ശ ഓ​ർ​ഡ​റു​മു​ണ്ട്.

    പു​റ​ത്തു​പോ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം

    • റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ൽ പോ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ മു​ന്നി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​കാ​രാ​ണ് -2.37 കോ​ടി പേ​ർ.
    • 39 ല​ക്ഷ​വു​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി, 37 ല​ക്ഷ​വു​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വു​മു​ണ്ട്. ജ​യ്പു​ർ, കൊ​ച്ചി, ച​ണ്ഡീ​ഗ​ഢ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്.
    FoodsIndian foodSwiggybiriyani
    News Summary - Biryani was India’s most-ordered dish on Swiggy in 2025
