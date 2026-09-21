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Madhyamam
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    വാഴപ്പഴമാണോ മാതളനാരങ്ങയാണോ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ മുമ്പിൽ‍?; അയണും വിറ്റാമിനുകളും കൂടുതൽ ഏതിലെന്ന് നോക്കാം

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    വാഴപ്പഴമാണോ മാതളനാരങ്ങയാണോ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ മുമ്പിൽ‍?; അയണും വിറ്റാമിനുകളും കൂടുതൽ ഏതിലെന്ന് നോക്കാം
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    പഴങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ്. എന്നാൽ ദിവസേന കഴിക്കുന്ന പഴങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വാഴപ്പഴവും മാതളനാരങ്ങയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം വരുമ്പോൾ ഇവ രണ്ടിന്റെയും പോഷകമൂല്യങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. വാഴപ്പഴം പൊട്ടാസ്യവും വിറ്റാമിൻ ബി6 ഉം നൽകുന്നതിൽ മുന്നിലാണെങ്കിൽ മാതളനാരങ്ങയിൽ ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ സി, നാരുകൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏതിലാണ് അയണിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ? ഈ രണ്ട് ജനപ്രിയ പഴങ്ങളുടെയും പോഷക ഘടനയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.

    അയണിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വാഴപ്പഴവും മാതളനാരങ്ങയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ ചെറുതാണ്. 100 ഗ്രാം വാഴപ്പഴത്തിൽ ഏകദേശം 0.26 മില്ലിഗ്രാം ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ മാതളനാരങ്ങയിൽ ഇത് ഏകദേശം 0.3 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. ഇവിടെ മാതളനാരങ്ങക്ക് നേരിയ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ രണ്ടും അയണിന്റെ മികച്ച ഉറവിടങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് വിളർച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ പഴങ്ങൾ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. അയൺ ധാരാളമായി അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ, ഇലക്കറികൾ, നട്സ്, പരിപ്പുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിനായി കഴിക്കേണ്ടത്.

    വിറ്റാമിൻ ബി6-ന്റെ കാര്യത്തിൽ വാഴപ്പഴമാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നേടുന്നത്. 100 ഗ്രാം വാഴപ്പഴത്തിൽ ഏകദേശം 0.37 മില്ലിഗ്രാം വിറ്റാമിൻ ബി6 അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാതളനാരങ്ങയിൽ ഇത് വെറും 0.08 മില്ലിഗ്രാം മാത്രമാണ്. ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ഉപാപചയം, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉത്പാദനം എന്നിവക്ക് വിറ്റാമിൻ ബി6 അത്യാവശ്യമാണ്. ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ വാഴപ്പഴം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വിറ്റാമിൻ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    മറുവശത്ത് ചില പ്രത്യേക വിറ്റാമിനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതളനാരങ്ങക്കാണ് മുൻതൂക്കം. 100 ഗ്രാം മാതളനാരങ്ങയിൽ ഏകദേശം 38 മൈക്രോഗ്രാം ഫോളേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം വാഴപ്പഴത്തിൽ ഇത് 20 മൈക്രോഗ്രാം മാത്രമാണ്. ഡി.എൻ.എ നിർമാണത്തിനും കോശങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിനും ഫോളേറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കാര്യത്തിലും മാതളനാരങ്ങ (10.2 മില്ലിഗ്രാം) വാഴപ്പഴത്തേക്കാൾ (8.7 മില്ലിഗ്രാം) അല്പം മുന്നിലാണ്. പോളിഫെനോളുകൾ പോലുള്ള ശക്തമായ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും മാതളനാരങ്ങയിൽ ധാരാളമുണ്ട്.

    ചുരുക്കത്തിൽ വാഴപ്പഴവും മാതളനാരങ്ങയും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഊർ്ജത്തിനും പൊട്ടാസ്യത്തിനും വാഴപ്പഴം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതേസമയം നാരുകളും വിറ്റാമിനുകളും ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും ലഭിക്കാൻ മാതളനാരങ്ങയും സഹായിക്കും. അയണിന്റെ കുറവുള്ളവർ കൃത്യമായ വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും ചികിത്സയും തേടുകയാണു വേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

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    News Summary - Banana or pomegranate, which is better for health
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