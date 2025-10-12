Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Food
    12 Oct 2025 11:46 AM IST
    ബദാം: ഒരു അണ്ടറേറ്റഡ് സൂപ്പർഫുഡ്

    ബദാം: ഒരു അണ്ടറേറ്റഡ് സൂപ്പർഫുഡ്
    ന​മു​ക്കെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഏ​റെ പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ന​ട്സ് ഇ​ന​മാ​ണ് ബ​ദാം. ഇ​വ​യു​ടെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ സ്ഥാ​നം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും എ​ന്നാ​ൽ പ​ല​രും കാ​ര്യ​മാ​യി എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ​ഫു​ഡാ​ണ് ബ​ദാം.

    കു​ട​ലി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യം

    ദ​ഹ​നം, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം കു​ട​ലി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട്. ബ​ദാ​മി​ലെ സം​യു​ക്ത​ങ്ങ​ൾ ബി​ഫി​ഡോ​ബാ​ക്ടീ​രി​യം, ലാ​ക്ടോ​ബാ​സി​ല​സ്, റോ​സ്ബു​റി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ല്ല ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ്രോ​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ ദ​ഹ​ന​ത്തെ​യും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    കൊ​ഴു​പ്പു കു​റ​ക്കും

    കു​ട​ലി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ബ​ദാം അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്. ഇ​വ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ൽ കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ൽ അ​ള​വ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ബ​ദാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് വ​യ​റി​ലെ​യും കാ​ലി​ലെ​യും കൊ​ഴു​പ്പ് കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​വും

    കൂ​ടാ​തെ ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാ​നും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​വ ഉ​പാ​പ​ച​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ക​യും ശ​രീ​ര ക​ല​ക​ളി​ലെ വീ​ക്കം കു​റ​ക്കാ​നും വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു ഔ​ൺ​സ് ബ​ദാ​മി​ലെ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ

    പ്രോ​ട്ടീ​ൻ: ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ് ഗ്രാം ​സ​സ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ്രോ​ട്ടീ​ൻ

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ കൊ​ഴു​പ്പു​ക​ൾ: 13 ഗ്രാം ​അ​പൂ​രി​ത കൊ​ഴു​പ്പ്

    സൂ​ക്ഷ്മ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ: മ​ഗ്നീ​ഷ്യം (18% ഡി.​വി), പൊ​ട്ടാ​സ്യം (4% ഡി.​വി), വൈ​റ്റ​മി​ൻ E (50% ഡി.​വി) തു​ട​ങ്ങി​യ സൂ​ക്ഷ്മ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    ഈ ​പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഊ​ർ​ജം, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ക്കി ബ​ദാ​മി​നെ മാ​റ്റു​ന്നു. ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​യോ പ്ര​ഭാ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ കൂ​ടെ​യോ ബ​ദാം ക​ഴി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

