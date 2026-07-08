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    Food
    Posted On
    date_range 8 July 2026 5:11 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 5:11 PM IST

    പഴങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം...

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    പഴങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം...
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    കോഴിക്കോട്: ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് പഴങ്ങൾ. വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, നാരുകൾ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ തുടങ്ങി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നിരവധി പോഷകങ്ങൾ പഴങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.

    ഏത് പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? വില കൂടിയ പഴങ്ങൾക്കാണോ കൂടുതൽ ഗുണം, ദിവസവും ഒരേ പഴം കഴിച്ചാൽ മതിയോ തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങൾ പലർക്കുമുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പഴത്തെ മാത്രം ‘സൂപ്പർ ഫുഡ്’ ആയി കാണുന്നതിനേക്കാൾ വൈവിധ്യമാർന്ന പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം.

    വില കൂടിയതോ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയതോ ആയ പഴങ്ങളാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന ധാരണ വേണ്ട; വൈവിധ്യവും സീസണും ശീലവുമാണ് പ്രധാനം.

    പഴം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം:

    1. സ്ഥിരമായി ഒരേ പഴം വേണ്ട; വൈവിധ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ

    എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ പഴം മാത്രം കഴിക്കുന്ന ശീലം വേണ്ട. വാഴപ്പഴം, പേരയ്ക്ക, പപ്പായ, ഓറഞ്ച്, ആപ്പിൾ, തണ്ണിമത്തൻ, മുന്തിരി, മാമ്പഴം, ചക്കപ്പഴം തുടങ്ങി ലഭ്യതയ്ക്കും സീസണിനും അനുസരിച്ച് പലതരം പഴങ്ങൾ മാറിമാറി കഴിക്കാം.


    ഓരോ പഴത്തിന്റെയും പോഷകഘടന വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില പഴങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ സി കൂടുതലായിരിക്കാം; ചിലതിൽ നാരുകൾ സമൃദ്ധമായിരിക്കും. മറ്റുചില പഴങ്ങൾ പൊട്ടാസ്യം, ഫോളേറ്റ്, കരോട്ടിനോയ്ഡുകൾ, വിവിധ പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ നൽകും. അതിനാൽ ഒരേ പഴത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിവിധ നിറത്തിലും രുചിയിലുമുള്ള പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പോഷകവൈവിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ‘ഇന്ന് വാഴപ്പഴം, നാളെ പേരയ്ക്ക, മറ്റന്നാൾ പപ്പായ’ എന്ന രീതി നല്ലൊരു തുടക്കമാണ്.

    2. സീസണൽ പഴങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകൂ; വില തുച്ഛം, ഗുണം മെച്ചം

    കാലാവസ്ഥാനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ല ശീലമാണ്. മാമ്പഴക്കാലത്ത് മാമ്പഴം, ചക്കക്കാലത്ത് ചക്ക, വേനലിൽ തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള ജലാംശം കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രാദേശിക ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    സീസണൽ പഴങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ഫ്രഷായി കിട്ടും. വില താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. ദീർഘദൂര ഗതാഗതവും നീണ്ട സംഭരണകാലവും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ നാടൻ പഴങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് സാമ്പത്തികമായും ഗുണകരമാകാം.

    വിദേശത്തുനിന്നെത്തുന്ന അപൂർവ പഴങ്ങളേക്കാൾ നാട്ടിൽ സീസണിൽ ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ പഴങ്ങൾ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും.

    3. വില കൂടിയാൽ ഗുണം കൂടുമോ? ആ ധാരണ വേണ്ട...

    ആരോഗ്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ പഴത്തിന്റെ വിലയല്ല. വില കൂടിയ ആപ്പിൾ, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ബെറികൾ, കിവി, അവക്കാഡോ തുടങ്ങിയവ മാത്രം കഴിച്ചാലേ നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കൂ എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പേരയ്ക്ക, പപ്പായ, വാഴപ്പഴം, ഓറഞ്ച്, നെല്ലിക്ക തുടങ്ങിയവയും മികച്ച പോഷകമൂല്യമുള്ളവയാണ്.

    ഒരു പഴത്തിന്റെ വിപണിവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിന്റെ പോഷകഗുണം മാത്രമല്ല. ഇറക്കുമതിച്ചെലവ്, ഗതാഗതം, സംഭരണം, ലഭ്യതക്കുറവ്, ബ്രാൻഡിങ്, വിപണിയിലെ ആവശ്യകത തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ വില നിർണയിക്കും. അതിനാൽ ‘വില കൂടുതൽ, ഗുണവും കൂടുതൽ’ എന്ന സമവാക്യം പഴങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമല്ല.

    കുടുംബബജറ്റിനുള്ളിൽ ലഭ്യമായ പഴങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നതാണ് വില കൂടിയ പഴങ്ങൾ അപൂർവമായി മാത്രം വാങ്ങുന്നതിനെക്കാൾ പ്രായോഗികമായ ആരോഗ്യശീലം.

    4. എല്ലാം തികഞ്ഞ ‘സൂപ്പർ ഫ്രൂട്ട്’ ഇല്ല; ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ഗുണമുണ്ട്

    ‘സൂപ്പർ ഫ്രൂട്ട്’, ‘മാജിക് ഫ്രൂട്ട്’, ‘രോഗങ്ങളെ അകറ്റുന്ന അത്ഭുതപ്പഴം’ തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഓരോ പഴത്തിനും അതിന്റേതായ പോഷകസവിശേഷതകളുണ്ട്.

    ഓറഞ്ചും മറ്റ് സിട്രസ് പഴങ്ങളും വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഉറവിടങ്ങളാണ്. വാഴപ്പഴം പൊട്ടാസ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നു. പപ്പായയിൽ കരോട്ടിനോയ്ഡുകളും മറ്റു പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പേരയ്ക്ക നാരുകളും വിറ്റാമിൻ സിയും നൽകുന്ന മികച്ച പഴമാണ്. തണ്ണിമത്തനിൽ ജലാംശം കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ പഴവും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്.

    അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പഴത്തെ മാത്രം ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യമായി കാണേണ്ടതില്ല. വിവിധ പഴങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഭക്ഷണരീതിയാണ് കൂടുതൽ യുക്തിസഹം.

    5. ദിവസവും ഒരു പഴമെങ്കിലും ശീലമാക്കൂ

    പഴം വാങ്ങിവെച്ചിട്ടും കഴിക്കാൻ മറക്കുന്നത് പല വീടുകളിലും പതിവാണ്. ചിലർ ആരോഗ്യപ്രശ്നം വന്നശേഷം മാത്രമാണ് പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ പഴം കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ചികിത്സാപദ്ധതിയായി കാണാതെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

    പ്രഭാതഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം, ഇടവേളയിൽ, വൈകുന്നേരത്തെ ലഘുഭക്ഷണമായി എന്നിങ്ങനെ സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് പഴം ഉൾപ്പെടുത്താം. കുട്ടികളുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിലും അനുയോജ്യമായ പഴങ്ങൾ നൽകാം. ഓഫിസിലേക്കോ യാത്രയ്ക്കോ പോകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന വാഴപ്പഴം, ഓറഞ്ച് പോലുള്ള പഴങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

    ദിവസവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പഴമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയാകാം. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ പഴം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം സമ്പൂർണ പോഷണം ലഭിക്കില്ലെന്ന കാര്യവും ഓർക്കണം. പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സമീകൃത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഴങ്ങളെ കാണേണ്ടത്.


    ജ്യൂസാണോ പഴമാണോ ഹെൽത്തി?

    പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ സാധ്യമായിടത്തോളം ജ്യൂസിനേക്കാൾ മുഴുവൻ പഴത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് ഉചിതം. പഴം മുഴുവനായി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലെ നാരുകൾ ലഭിക്കും. ജ്യൂസാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസുകളിൽ, നാരുകളുടെ അളവ് കുറയാം. കൂടാതെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത ജ്യൂസുകളും പഴപാനീയങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ പഴഭക്ഷണത്തിന് തുല്യമല്ല.

    ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒന്നിലധികം പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ സ്വാഭാവിക പഞ്ചസാരയും കലോറിയും ശരീരത്തിലെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഴം ചവച്ചുകഴിക്കുകയാണ് മികച്ച ശീലം.

    നാട്ടുപഴങ്ങളെ അവഗണിക്കേണ്ട

    പേരയ്ക്ക, പപ്പായ, വാഴപ്പഴം, ചക്ക, മാമ്പഴം, നെല്ലിക്ക, സപ്പോട്ട, സീതപ്പഴം തുടങ്ങി നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പഴങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടം നൽകാം. ‘വിദേശപഴം’ എന്ന ലേബൽ ഒരു പഴത്തെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാക്കുന്നില്ല.

    പോഷകമൂല്യം, പുതുമ, ലഭ്യത, വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, കുടുംബബജറ്റ് എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത്. വിലകൂടിയ പഴങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ പഴഭക്ഷണം അസാധ്യമാണെന്ന ധാരണയും വേണ്ട.

    കഴിക്കുന്ന അളവിലും വേണം ശ്രദ്ധ

    പഴങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമാണെങ്കിലും പരിധിയില്ലാതെ കഴിക്കണമെന്നില്ല. വ്യക്തിയുടെ പ്രായം, ശാരീരികപ്രവർത്തനം, മൊത്തം ഭക്ഷണക്രമം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ആവശ്യമായ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടും. പ്രമേഹം, വൃക്കരോഗം, ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യാവസ്ഥകളുള്ളവർ പഴത്തിന്റെ ഇനം, അളവ്, കഴിക്കുന്ന സമയം എന്നിവയിൽ ഡോക്ടറുടെയോ യോഗ്യനായ ഡയറ്റീഷ്യന്റെയോ നിർദേശം തേടുന്നത് ഉചിതമാണ്.

    വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: facebook.com/mysugarclinic

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    TAGS:HealthfruitsqualityHealthy Food
    News Summary - 5 things to check when buying fruits
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