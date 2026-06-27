92 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഈജിപ്ത്; ഇറാൻ്റെ വിധി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

92 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഈജിപ്ത്; ഇറാൻ്റെ വിധി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽtext_fields
സിയാറ്റിൽ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജി-യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. സിയാറ്റിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകൾ വീതം നേടി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ, ഈജിപ്ത് നോക്കൗട്ട് ബർത്ത് ഉറപ്പിച്ചു. അതേസമയം, നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ ഇറാൻ ഇനി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കണം.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റുകൾ മുതൽ ഇരുടീമുകളും കടുത്ത ആക്രമണ ശൈലിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ആക്രമണം എന്നതായിരുന്നു സിയാറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാഴ്ച. കളി തുടങ്ങി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മഹ്മൂദ് സാബർ ഈജിപ്തിനായി ഗോൾ നേടി, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്റെ ടീമിന്റെ വേഗമേറിയ ഗോൾ റെക്കോർഡും കുറിച്ചു. എന്നാൽ തളരാതെ പൊരുതിയ ഇറാൻ, പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ റാമിൻ റെസെയ്നിലൂടെ തിരിച്ചടിച്ചു. അതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് മെഹ്ദി തരേമി എടുത്ത പെനാൽറ്റി കിക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ മോസ്തഫ ഷൊബൈർ തടഞ്ഞത് മത്സരത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റി.
മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇറാൻ വല ചലിപ്പിച്ചെങ്കിലും, വാർ പരിശോധനയിൽ അത് ഓഫ്സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തെ തകർക്കാൻ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഏറെ ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രക്കുതിപ്പ്
92 വർഷത്തെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈജിപ്ത് നോക്കൗട്ടിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. 1934-ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഈജിപ്ത്, ഇത്രയും കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് നോക്കൗട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടം ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുവർണ്ണ നിമിഷമാണ്.
അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഇറാൻ്റെ ഭാവി
ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇറാൻ. നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ, മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ ഫലങ്ങൾ കൂടി ഇറാൻ കാത്തിരിക്കണം. മികച്ച മൂന്നാമത്തെ ടീമുകളിൽ എട്ടാമത് സ്ഥാനം പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇറാൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഇറാൻ. തങ്ങളുടെ ഭാവി ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മത്സരഫലങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ്.
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