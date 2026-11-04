എഡ് ഷീറന്റെ ആദ്യ ബോളിവുഡ് ഗാനം; കിങ്ങിലെ 'തു മിൽ ജായേ'ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ

എഡ് ഷീറന്റെ ആദ്യ ബോളിവുഡ് ഗാനം; കിങ്ങിലെ 'തു മിൽ ജായേ'ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഷാരൂഖ് ഖാൻtext_fields
ബോളിവുഡ് കിങ് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'കിങ്' ലെ ഗാനത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗായകൻ എഡ് ഷീറന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ച് ഷാരൂഖ് ഖാൻ. 'തു മിൽ ജായേ' എന്ന ഗാനം എഡ് ഷീറൻ പാടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷാരൂഖ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്നേഹം അറിയിച്ചത്.
എഡ് ഷീറൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച റെക്കോർഡിങ് വിഡിയോ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷാരൂഖ് നന്ദി പറഞ്ഞത്. 'എന്റെ സുഹൃത്തേ, ഈ പാട്ട് ചെയ്തതിന് നിന്നോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി ഭാഗങ്ങൾ പാടിയതിന്. ലവ് യൂ' എന്നാണ് ഷാരൂഖ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കുറിച്ചത്.
എഡ് ഷീറന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനമാണ് 'തു മിൽ ജായേ'. ഷാരൂഖിന്റെ 61-ാം പിറന്നാൾ ദിനമായ നവംബർ 2നാണ് ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയത്. എഡ് ഷീറനും അരിജിത് സിങ്ങും ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാനത്തിൽ എഡ് ഷീറന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റാപ്പ് ഭാഗവും ഉണ്ട്.
സച്ചിൻ-ജിഗർ ആണ് 'കിങ്' ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരുന്നു. ഷാരൂഖ് ആരാധകരും എഡ് ഷീറൻ ആരാധകരും ഒരുപോലെ ഗാനത്തെ ഏറ്റെടുത്തു.
എഡ് ഷീറന്റെ 'കിങ്' ലേക്കുള്ള വരവിന് പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. മുംബൈയിൽ ഷാരൂഖിന്റെ വീടായ മന്നത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഈ ഗാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇക്കാര്യം എഡ് ഷീറൻ തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
'ആദ്യമായി ഷാരൂഖിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യണം, അതായിരിക്കണം എന്റെ ആദ്യ ബോളിവുഡ് ഗാനം എന്ന്. വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു' എന്നാണ് എഡ് ഷീറൻ കുറിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ, അരിജിത് സിങ്ങിനൊപ്പമുള്ള 'സഫയർ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ മ്യൂസിക് വിഡിയോയിൽ കമിയോ ചെയ്യാൻ ഷാരൂഖിനെ ക്ഷണിക്കാനാണ് എഡ് ഷീറൻ മന്നത്തിൽ എത്തിയത്. അന്ന് ഷാരൂഖ് തന്നെയാണ് എഡ് ഷീറനെ സംഗീത സംവിധായകരായ സച്ചിൻ-ജിഗറിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അതേ രാത്രി തന്നെ എഡ് ഷീറൻ 'തു മിൽ ജായേ'ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ഭാഗം എഴുതുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
'കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ, എനിക്കും അരിജിത് സിങ്ങിനും വേണ്ടിയുള്ള സഫയർ മ്യൂസിക് വിഡിയോയിൽ കമിയോ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അദ്ദേഹം അന്ന് എന്നെ സച്ചിൻ-ജിഗറിന് പരിചയപ്പെടുത്തി, അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ കിങ് സിനിമക്ക് വേണ്ടി തു മിൽ ജായേ യിലെ എന്റെ വരികൾ എഴുതി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു' എന്ന് എഡ് ഷീറൻ പറഞ്ഞു.
'സഫയർ' ഗാനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അരിജിത് സിങ്ങിനൊപ്പം പാടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എഡ് ഷീറൻ പറഞ്ഞു. 'അരിജിത്തും ഇതിൽ എന്നോടൊപ്പം പാടുന്നുണ്ടെന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ. കിങ് ഡിസംബർ 24ന് പുറത്തിറങ്ങും, തു മിൽ ജായേ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്' എന്നാണ് എഡ് ഷീറന്റെ വാക്കുകൾ.
സിദ്ധാർത്ഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കിങ്' ഡിസംബർ 24ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റും മാർഫ്ലിക്സ് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പം ദീപിക പദുക്കോൺ, സുഹാന ഖാൻ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, ജാക്കി ഷ്രോഫ്, അർഷാദ് വാർസി, രാഘവ് ജുയൽ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. റാണി മുഖർജി, കരീന കപൂർ ഖാൻ എന്നിവർ അതിഥി വേഷത്തിലും എത്തും.
ആക്ഷൻ എന്റർടൈനറായ 'കിങ്' ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോളിവുഡ് റിലീസുകളിൽ ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഗാനം ഹിറ്റായതോടെ ചിത്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്.