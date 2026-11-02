ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും രാജാവിന് ജന്മദിനാശംസകൾ; കിങ് സിനിമയിലെ ഷാരൂഖിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കരീന കപൂർtext_fields
ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി നടി കരീന കപൂർ ഖാൻ. ഷാരൂഖിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ കിങിലെ തന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യവും ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകളും നടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ 61-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കരീന തങ്ങളുടെ ഈ പുത്തൻ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേഷത്തിലോ ഗാനത്തിലോ താരം എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും രാജാവിന് ജന്മദിനാശംസകൾ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാം... കാത്തിരിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കരീന കപൂർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ കുറിച്ചത്. കരീനയുടെ ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഭാര്യയും നിർമ്മാതാവുമായ ഗൗരി ഖാൻ നൽകിയ കമന്റും ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്.
ബോളിവുഡിലെ ഹിറ്റ് ജോഡികളായ ഷാരൂഖ് ഖാനും കരീന കപൂറും കഭി ഖുഷി കഭി ഗം, രാ.വൺ തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നത് ആരാധകരെ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഗാനരംഗത്തിലോ അതിഥി വേഷത്തിലോ ആയിരിക്കും കരീന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയെന്നാണ് സിനിമാലോകത്തുനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.