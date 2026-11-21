ഇനി ‘സീൻ’ മാറും; സൂര്യയും നസ്ലിനും ഒന്നിച്ച ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക്text_fields
സൂര്യയും മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരങ്ങളായ നസ്ലിൻ, നസ്രിയ നസീം എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ജിത്തു മാധവൻ ചിത്രം 'സീൻ' ഒടിടി സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ക്രൈമും കോമഡിയും സസ്പെൻസും ത്രില്ലറും ഒരേപോലെ കോർത്തിണക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശവും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 4 മുതലാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയായിരിക്കും 'സീൻ' സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുക. തമിഴ് പതിപ്പിന് പുറമെ മലയാളം, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലും ഒരേസമയം ചിത്രം കാണാനാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥയാണ് 'സീൻ' പറയുന്നത്. സങ്കീർണ്ണവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് രൂപപ്പെടുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളും നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.
കേവലം കഥക്കപ്പുറം, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളും സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളും നർമ്മവും കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്താണ് ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കഥാപാത്രവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് കഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രേക്ഷകരുള്ള താരനിര അണിനിരക്കുന്നതിനാൽ, ഒടിടി റിലീസിലും ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
തമിഴിലെ സൂപ്പർതാരം സൂര്യയും മലയാളത്തിൽ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നസ്ലിനും, നസ്രിയ നസീമും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നു എന്നതാണ് 'സീനി'ന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളുടെ ഈ സംഗമം സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്നറിയാൻ സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കഥാപാത്രങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രകടനങ്ങളിലും പുതുമ കൊണ്ടുവരുന്ന താരങ്ങൾ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ, അത് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുമെന്നാണ് സിനിമാലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇത്തരം ക്രോസ്-ഓവർ താരനിരയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ലഭിക്കാറുണ്ട്.
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജിത്തു മാധവൻ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും 'സീനി'നുണ്ട്. മുൻ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ സംവിധായകന്റെ പുതിയ വരവ് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ക്രൈം കോമഡി ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ജിത്തു മാധവനാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഗീത സംവിധായകനായ സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിത്തു മാധവനും സുഷിൻ ശ്യാമും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ സംഗീതത്തിനും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ്. ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും സൂര്യയുടെ 2D എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെയും ബാനറിൽ ജ്യോതികയും സൂര്യയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴിലും ഇതര ഭാഷകളിലുമായി വമ്പൻ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി വരവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.