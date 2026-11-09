100 കോടി കടന്ന് 'സീൻ': പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സൂര്യയും ജ്യോതികയും; ‘നിങ്ങളുടെ പിന്തുണക്ക് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’text_fields
തമിഴ് താരം സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'സീൻ' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് കേവലം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ നിന്ന് 80 കോടി രൂപയിലധികം ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയതായി ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കറായ സക്നിൽക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ചിത്രം 21.75 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ കലക്ഷൻ 100 കോടി കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
തീപ്പൊരി വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് താരം രംഗത്തെത്തി. ഭാര്യയും നടിയുമായ ജ്യോതികൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വൈകാരികമായ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സൂര്യ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
‘ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! ഭാഷകളും അതിരുകളും കടന്ന് 'സീൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ടീമിനും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. തിയറ്ററുകളിൽ ഇത്രയധികം വിശ്വാസത്തോടെ എത്തുന്നതിന് വലിയ നന്ദി. പുതിയ വഴികൾ തേടാനും മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള ധൈര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം നൽകുന്നത്. എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’ സൂര്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. കുറിപ്പിനൊപ്പം എല്ലാവർക്കും താരം ദീപാവലി ആശംസകളും നേർന്നു.
ഒരു ക്രൈം കോമഡി ത്രില്ലറായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ 'ഇൻബരാജ്' എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിലാണ് സൂര്യ എത്തുന്നത്. മുമ്പ് താൻ തെളിയിച്ച 'പെർഫ്യൂം കില്ലർ' കേസിന് സമാനമായ പുതിയൊരു കേസ് അന്വേഷിക്കാനിറങ്ങുന്ന പൊലീസുകാരന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. നേരത്തെ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ നയൻതാര ചിത്രം 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2'വിന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സൂര്യയുടെ ഈ കുതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിൽ ഇൻബരാജിന്റെ വിശ്വസ്തയായ കൂട്ടാളി മായയായി വേഷമിടുന്നത് നസ്രിയ നസീം ആണ്. 2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തിരുമണം എനും നിക്കാഹ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നീണ്ട 12 വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് നസ്രിയ ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നത്. സൂര്യയുടെയും ജ്യോതികയുടെയും സംയുക്ത നിർമ്മാണ സംരംഭങ്ങളായ 'ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസ്', '2ഡി എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്' എന്നിവയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ 'ആവേശ'ത്തിന് ശേഷം വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനാണ് തമിഴിൽ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ യുവതാരം നസ്ലനാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'പ്രേമലു', 'തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനായ നസ്ലന്റെ വേഷപകർച്ച പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.