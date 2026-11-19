‘സീനാണ്’ മോനേ: നസ്ലന് 9 ലക്ഷത്തിന്റെ കാർട്ടിയർ വാച്ച് സമ്മാനിച്ച് സൂര്യ; ‘നമ്പർ താ’ എന്ന് ചാക്കോച്ചൻtext_fields
'സീൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനുള്ള സ്നേഹസമ്മാനമായി തമിഴ് താരം സൂര്യ തനിക്ക് കാർട്ടിയർ വാച്ച് സമ്മാനിച്ചതായി നസ്ലൻ. ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം നവംബർ 6ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയമായി മാറുകയാണ്. വെറും 12 ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം 260 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നസ്ലന്റെ ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയായ 'സീനിൽ' വാടകക്കൊലയാളിയായ 'ഈശ്വരൻ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് താരം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ വേഷത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന മലയാള ചിത്രമായ 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ദ്യൂ'വിന്റെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതൃഭൂമിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് നസ്ലൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വാച്ച് കാണിച്ച നസ്ലനെ കണ്ട് സഹതാരം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും അമ്പരന്നു. സൂര്യയുടെ ഫോൺ നമ്പർ തനിക്ക് കൂടി തരണമെന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ തമാശരൂപേണ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 9 ലക്ഷം രൂപക്കും 12 ലക്ഷം രൂപക്കും ഇടയിൽ വിലമതിക്കുന്ന 'കാർട്ടിയർ സാന്റോസ്' മോഡൽ വാച്ചാണ് സൂര്യ സമ്മാനിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
നവംബർ 1ന് നടന്ന 'സീൻ' ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ, ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ നസ്ലന്റെ അഭിനയത്തെ സൂര്യ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു. വൈകാരിക രംഗങ്ങളിലെ കൃത്യമായ ടൈമിങ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിമാനായ നടനാണ് നസ്ലൻ എന്നായിരുന്നു സൂര്യ പറഞ്ഞത്. ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രമായിട്ടും സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ തമിഴ് സംഭാഷണങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തതിനും സൂര്യ നസ്ലനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.
നസ്ലന്റെ മുൻ ചിത്രമായ 'ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര' പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് രസകരമായൊരു താരതമ്യവും സൂര്യ ചടങ്ങിൽ നടത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതകം കാണുമ്പോൾ ബോധംകെട്ട് വീഴുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന്, ദയയില്ലാതെ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട് കില്ലറിലേക്കുള്ള നസ്ലന്റെ മാറ്റത്തെയാണ് സൂര്യ തമാശ കലർത്തി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.
നസ്ലനും സൂര്യക്കുമൊപ്പം നസ്രിയ നസീം, ആനന്ദ് രാജ്, ലാൽ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ടൊവിനോ തോമസ് അതിഥി വേഷത്തിലുമുണ്ട്. തെലുങ്ക് സൂപ്പർതാരം മഹേഷ് ബാബുവും ചിത്രത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും 'മസ്റ്റ് വാച്ച്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 260 കോടിയിലധികം രൂപ നേടി 'സീൻ' തിയറ്ററുകളിൽ ശക്തമായ കുതിപ്പ് തുടരുമ്പോൾ, നസ്ലന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റവും സൂര്യയുടെ സ്നേഹസമ്മാനവും സിനിമാലോകത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.