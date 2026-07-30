Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightപകരം ചോദിക്കാൻ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 30 July 2026 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 8:21 AM IST

    പകരം ചോദിക്കാൻ വരദനുണ്ണി വീണ്ടും അരങ്ങിലേക്ക്; ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ 'നായകൻ' റീ-റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    nayakan
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ദ്രജിത്ത്, ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി

    തന്റെ കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയവരോട് കണക്കുചോദിക്കാൻ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കഥകളി കലാകാരൻ വീണ്ടുമെത്തുകയാണ്. മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ 'നായകൻ' വീണ്ടും തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. 4K ദൃശ്യമികവിൽ സെപ്റ്റംബർ 4നാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തുക.

    2010ൽ പി.എസ് റഫീക്കിന്റെ തിരക്കഥയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരനാണ് നായകനായി എത്തിയത്. പ്രതികാരദാഹിയായ വരദനുണ്ണി എന്ന കഥകളി കലാകാരനായി ഇന്ദ്രജിത്ത് അവിസ്മരണീയ പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നായകൻ വീണ്ടും വലിയ സ്ക്രീനിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും. ദേവദൂതൻ, ഛോട്ടാ മുംബൈ, ഫ്രണ്ട്‌സ്, സമ്മർ ഇൻ ബത്ലഹേം എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് നായകൻ്റെ 4K ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൽ റീമാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത്.

    ഇല്ലുമിനാറ്റോ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അനൂപ് ജോൺസൺ കരേടൻ ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. റിലീസ് വേളയിൽ ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ അഭിനയ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വരദനുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രം. ഇന്ദ്രജിത്തിന് പുറമെ തിലകന്‍, ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍, ധന്യ മേരി വര്‍ഗീസ്, സിദ്ദിഖ്, വിജയരാഘവൻ, ലാലു അലക്‌സ്, കലാശാല ബാബു, ചെമ്പൻ വിനോദ് ജോസ്, ശ്രീജിത്ത് രവി, അനിൽ മുരളി, സാലു കെ. ജോർജ്ജ്, ശിവജ്, കിരൺരാജ്, ടോഷ് ക്രിസ്റ്റി, മജീദ്, രാജീവ് കളമശ്ശേരി, അംബികാ മോഹൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

    ഹൈസിൻ ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. മനോജ് പരമഹംസയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം. പ്രശാന്ത് പിള്ളയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഗീതവും നോൺ-ഇൻട്രൂസീവ് സ്കോറും സിനിമയെപ്പോലെ തന്നെ ഏറെ വേറിട്ട ഒന്നായിരുന്നു.

    എഡിറ്റർ: മനോജ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: രംഗനാഥ് രവി, ആർട്ട്: സാലു കെ ജോർജ്ജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: അനിൽ മാത്യു, മേക്കപ്പ്: രാജീവ് അങ്കമാലി, കോസ്റ്റ്യൂംസ്: സുനിൽ റഹ്മാൻ, ക്രിയേറ്റീവ് വിഷനറി ഹെഡ്ഡ്: ബോണി അസനാർ, കളറിസ്റ്റ്: ഷാൻ ആഷിഫ്, സ്റ്റുഡിയോ: ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ്, അറ്റ്മോസ് മിക്സിംഗ്: ഹരിനാരായണൻ, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്: ജിബിൻ ജോയ്, മാർക്കറ്റിങ്: ഹൈസിൻ ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചേഴ്സ്, സ്റ്റിൽസ്: കാഞ്ചൻ, ഡിസൈൻസ്: അർജുൻ@ ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ്, പി.ആർ.ഓ: പി.ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam Cinemaindrajith sukumaranLijo Jose Pellisseryre-release4K
    News Summary - ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ 'നായകൻ' റീ-റിലീസ്
    Similar News
    Next Story
    X