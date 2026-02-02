ആരാധകർക്ക് ആഘോഷരാവ്! ദേവദാസും രാധേയും ലല്ലൻ സിങ്ങും വീണ്ടും തിയറ്ററുകളിലേക്ക്

ആരാധകർക്ക് ആഘോഷരാവ്! ദേവദാസും രാധേയും ലല്ലൻ സിങ്ങും വീണ്ടും തിയറ്ററുകളിലേക്ക്text_fields
ബോളിവുഡിലെ മൂന്ന് ഐതിഹാസിക പ്രണയകഥകൾ വീണ്ടും വലിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ദേവദാസ് (2002), സൽമാൻ ഖാന്റെ തേരേ നാം (2003), അഭിഷേക് ബച്ചന്റെ യുവ (2004) എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ തിയറ്ററുകളിൽ വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായി പി.വി.ആർ സിനിമാസ് അറിയിച്ചു. പി.വി.ആർ സിനിമാസ് തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വാലന്റൈന്സ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ റീ-റിലീസുകൾ.
അടുത്തിടെയായി പഴയ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾ റീ-റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് തിയറ്ററുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ലൈല മജ്നു, റോക്ക്സ്റ്റാർ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ റീ-റിലീസ് വൻ വിജയമായതിന് പിന്നാലെയാണ് പി.വി.ആർ ഈ മൂന്ന് വമ്പൻ സിനിമകളുമായി എത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ പരിമിതമായ തിയറ്ററുകളിൽ മാത്രമേ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. പി.വി.ആർ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ബുക്ക് മൈ ഷോ വഴിയോ ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
റീ-റിലീസ് ചിത്രങ്ങൾ
1. ദേവദാസ് (2002)
സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ഐശ്വര്യ റായ്, മാധുരി ദീക്ഷിത് എന്നിവരുടെ കരിയറിലെ മികച്ച വേഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. ദേവദാസും (ഷാരൂഖ്) പാർവതിയും (ഐശ്വര്യ) തമ്മിലുള്ള ദാരുണമായ പ്രണയകഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചന്ദ്രമുഖി എന്ന നർത്തകിയുടെ വേഷത്തിലാണ് മാധുരി ദീക്ഷിത് എത്തിയത്. ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 6ന് വീണ്ടും തിയറ്ററിലെത്തും. 2002ൽ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമയായിരുന്നു. ഇസ്മായിൽ ദർബാറിന്റെ സംഗീതവും ശ്രേയ ഘോഷാലിന്റെ ആലാപനവും ഇന്നും തരംഗമാണ്.
2. യുവ (2004)
മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ അജയ് ദേവ്ഗൺ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, വിവേക് ഒബ്റോയ് എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൗറ പാലത്തിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു അക്രമസംഭവത്തിലൂടെ, വേറിട്ട പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എന്നാണ് ചിത്രം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 20ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. അഭിഷേക് ബച്ചൻ അവതരിപ്പിച്ച 'ലല്ലൻ സിങ്' എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തമിഴിൽ 'ആയുധ എഴുത്ത്' എന്ന പേരിൽ ഒരേസമയം മണിരത്നം ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചിരുന്നു.
3. തേരേ നാം (2003)
സൽമാൻ ഖാന്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായ ചിത്രമാണിത്. രാധേ എന്ന ഗുണ്ടാനേതാവും നിർജ്ജര (ഭൂമിക ചൗള) എന്ന കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ പ്രണയമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ഫെബ്രുവരി 27ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. സൽമാൻ ഖാന്റെ കരിയറിൽ വലിയൊരു ബ്രേക്ക് നൽകിയ ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെയർസ്റ്റൈൽ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ട്രെൻഡായിരുന്നു. തമിഴ് ചിത്രം 'സേതു'വിന്റെ റീമേക്ക് ആണെങ്കിലും സൽമാന്റെ പ്രകടനം ഇതിനെ ഒരു ബോളിവുഡ് ക്ലാസിക് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഹൃദയഭേദകമായ ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇന്നും സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാണ്.
