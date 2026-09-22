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    ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത്; 72-ാമത് പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് ഏകതാ നഗറിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു

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    ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത്; 72-ാമത് പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് ഏകതാ നഗറിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു
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    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അഭിമാനമായ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക്. ഗുജറാത്തിലെ നർമ്മദ ജില്ലയിലെ ഏകതാ നഗറിൽ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി പരിസരത്ത് 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങ് അൽപസമയത്തിനകം ആരംഭിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്. മഹാമാരി കാരണം ഷെഡ്യൂൾ തടസ്സപ്പെടുകയും രണ്ട് വർഷം വൈകുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 2024ലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഈ വർഷം നൽകുന്നത്.

    'ഏക് ഭാരത്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്' എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഇത്തവണ ചടങ്ങ് ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അറിയിച്ചു. ഇനി മുതലുള്ള പുരസ്കാര ചടങ്ങുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമായി നടത്താനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ചടങ്ങിനെത്തിയ താരങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായത് ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ കാർത്തിക് ആര്യനും ധനുഷും ആണ്. ഇരുവരും റെഡ് കാർപെറ്റ് ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി വേദിക്കുള്ളിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

    കാർത്തിക് ആര്യന് ഇത് കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരമാണ്, 'ചന്ദു ചാമ്പ്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. അതേസമയം ധനുഷിന് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരമാണ്. ഇത്തവണത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ഇതിഹാസ കന്നഡ നടൻ അനന്ത് നാഗ് ഏറ്റുവാങ്ങി. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കരിയറിൽ 300ലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച അനന്ത് നാഗ് കന്നഡ സിനിമക്കും ഇന്ത്യൻ സിനിമക്കും നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാലായിരുന്നു ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 2024ലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മലയാളത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം. 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലെ അസാധ്യ പ്രകടനത്തിന് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. ഇതോടെ നാലാം തവണയാണ് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനാകുന്നത്. ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് മമ്മൂട്ടി ഇനി.

    മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള പുരസ്കാരം ആദിത്യ സുഹാസ് ജാംഭലെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആർട്ടിക്കിൾ 370' സ്വന്തമാക്കി. ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ഭാര്യ യാമി ഗൗതം മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരവും നേടി. ‘രാജ്യത്തെ ഏതൊരു കലാകാരനും ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണിത്’ എന്ന് യാമി ഗൗതം സംസാരിച്ചു. ഇന്നത്തെ ദിവസം 'ആർട്ടിക്കിൾ 370' യുടേതാണെന്നും, അടുത്ത വർഷം തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ധുരന്ധർ' ആയി വീണ്ടും ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധർ പറഞ്ഞത്.

    മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം 'അമരൻ' ഒരുക്കിയ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഏറ്റുവാങ്ങി. 'ഭക്ഷക്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സഞ്ജയ് മിശ്ര, 'മഹാരാജ'യിലെ പ്രകടനത്തിന് സച്ചന നമിദാസ്, 'മിഥ്യ'യിലെ വേഷത്തിന് രൂപശ്രീ വർക്കാടി എന്നിവർ മികച്ച സഹനടൻ/നടിമാർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.ദേശീയ, സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ചിത്രമായി അരുൺ മാതേശ്വരന്റെ 'ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ' തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

    മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം 'സ്വാതന്ത്ര്യ വീർ സവർക്കർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ രൺദീപ് ഹൂഡയും സ്വന്തമാക്കി. നാഗ് അശ്വിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'കൽക്കി 2898 എഡി' ആണ് മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം. നോൺ-ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ 'ഭംഗാർ' മികച്ച നോൺ-ഫീച്ചർ ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി-ഏകതാ കാ പ്രതീക്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ആനന്ദ് എൽ റായ് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി.

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    News Summary - 72nd National Film Awards ceremony will be held in Gujarat
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