ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന്; മമ്മൂട്ടിയും വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന്; മമ്മൂട്ടിയും വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുംtext_fields
ഏകതാ നഗർ: 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ഏകതാ നഗറിൽ നടക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു വിജയികൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. 2024-ൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമകളാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്.
മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മമ്മൂട്ടിയും, 'ചന്ദു ചാമ്പ്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കാർത്തിക് ആര്യനും പങ്കിടും. മലയാള ചിത്രമായ 'എ.ആർ.എമ്മി'ലെ 'അങ്ങു വാന കോണിലു' എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചതിന് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. കൂടാതെ, 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഷെഹ്നാദ് ജലാലിനും പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ മാനിച്ച് 2024-ലെ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം കന്നഡ നടൻ അനന്ത് നാഗിന് സമ്മാനിക്കും.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന മാറ്റത്തിനും ഇത്തവണത്തെ ചടങ്ങ് വേദിയാകുന്നുണ്ട്. 1954-ൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ദില്ലിക്ക് പുറത്ത് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. 1971-ൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വേദി വീണ്ടും ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമായി ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.
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