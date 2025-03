കേരള സമൂഹത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരു​െട ഇടയിൽ അക്രമവും ഹിംസയും മു​െമ്പങ്ങുമില്ലാത്തവിധം തീവ്രമായി പടരുകയാണ്​. എന്താണ്​ അതിന്​ കാരണം? സിനിമ അതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ? ‘മാർക്കോ’ പോലുള്ള സിനിമകൾ സമൂഹത്തിൽ എന്തുതരം ചലനമാണുണ്ടാക്കുന്നത്​? -മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ചലച്ചിത്രകാരനുമായ ലേഖക​ന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. ‘‘The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new is powerless to be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms and monsters appear” -Antonio Gramsci, Prison notebook, 1930 1989ലാണ് ആനന്ദി​ന്റെ ‘മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്’ ഉണ്ടാകുന്നത്. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തി​ന്റെ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കാനാണ് ജോർജ് ഓർവെൽ ‘1984’ എഴുതി​െവച്ചത്. അതുപോലെ ‘മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്’ ആനന്ദ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയ...