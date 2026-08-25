‘എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂൺ അമ്മയാണ്’; എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നുപറയാൻ മടിയുണ്ടെന്ന് വിജയ്യുടെ മകൻtext_fields
വിജയ്യുടെ മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയ് സംവിധായകന്റെ കുപ്പായമണിയുന്ന ആദ്യ ചിത്രമായ ‘സിഗ്മ’യുടെ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമോഷൻ തിരക്കുകളിലാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും സിനിമയിലെ തന്റെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, തന്റെ കുടുംബബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും ജേസൺ നടത്തിയ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
‘എസ്എസ് മ്യൂസിക്കിന്’ നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ജേസൺ തന്റെ മാതാപിതാക്കളായ വിജയ്യെയും സംഗീതയെയും സഹോദരിയെയും കുറിച്ച് മനസ്സുതുറന്നത്. ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയും കരുത്തും അമ്മയാണെന്ന് ജേസൺ പറയുന്നു.
‘എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂൺ അമ്മയാണ്. എന്റെയും സഹോദരിയുടെയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് 24 മണിക്കൂറും അമ്മ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ തിരക്കുമൂലം അമ്മയെ വിളിക്കാൻ മറന്നുപോയാൽ പോലും, എന്തുപറ്റിയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അമ്മ തിരിച്ചുവിളിക്കാറുണ്ട്’ എന്ന് ജേസൺ സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്തെടുത്തു.
അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും, മാതാപിതാക്കളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നുപറയാൻ തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചെറിയ മടിയുണ്ടെന്നാണ് ജേസൺ പറയുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ സഹോദരിയോട് തനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ പങ്കുവെക്കാമെന്നും ജേസൺ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുവെ തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം മാധ്യമശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും ഗോസിപ്പുകളിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജേസണിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ സിനിമാ ലോകത്തും ആരാധകർക്കിടയിലും കൗതുകമുണർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
താരപുത്രൻ എന്ന ലേബലിന്റെ സമ്മർദങ്ങൾക്കപ്പുറം, സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തമായൊരു മേൽവിലാസവും ഇടവും കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യ ശ്രമമാണ് ‘സിഗ്മ’. സിനിമയിലും തന്റേതായ സ്വാഭാവികതയും ശൈലിയും നിലനിർത്താനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും, കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്തെല്ലാം സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ജേസൺ പറഞ്ഞു.
സുന്ദീപ് കിഷൻ നായകനാകുന്ന ‘സിഗ്മ’യിലൂടെയാണ് ജേസൺ സഞ്ജയ് സംവിധായകനായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ സാമ്പത്ത്, രാജു സുന്ദരം തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ താരങ്ങളും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. ടോളിവുഡിലും കോളിവുഡിലും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ എസ്. തമൻ ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന ചിത്രം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രം ഒക്ടോബർ 2ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും. റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തിരക്കുകളിലും പ്രമോഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ജേസൺ സഞ്ജയ്. സംവിധായകനെന്ന നിലയിലുള്ള ഈ ആദ്യ അരങ്ങേറ്റം ബോക്സോഫീസിൽ എത്രമാത്രം വിജയം കാണുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
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