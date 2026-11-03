‘ജീവിതം മനോഹരമാണ്, ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല’; എല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂര്യ

‘ജീവിതം മനോഹരമാണ്, ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല’; എല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂര്യtext_fields
കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ള നടൻ സൂര്യ, ആരാധകർക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും പുതിയ സന്ദേശം ജീവിതം എപ്പോഴും വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ അവസരം നൽകുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. തന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'സീൻ' ന്റെ ഓഡിയോ, ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒന്നും പരാജയമായി കണക്കാക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരാധകരോട് പറഞ്ഞു.‘ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ജീവിതം മനോഹരമാണ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എല്ലാം പുനഃപരിശോധനക്ക് വിധേയമാണ്. എല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയും. എല്ലാം തിരുത്താൻ കഴിയും’ സൂര്യ പറഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് മാത്രം പോരെന്നും അത് നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശ്രമം നടത്തണമെന്നും സൂര്യ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വെറും പ്രകടനത്തിൽ മാത്രം നിർത്തരുത്. നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുക’ താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒന്നും തകർന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ജീവിതം മനോഹരമാണ് സൂര്യ പറഞ്ഞു.
ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സീൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ പൊലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇൻബരാജ് എന്ന പൊലീസ് ഓഫീസറായാണ് സൂര്യ എത്തുന്നത്. ട്രെയിലർ ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം മുതിർന്നവരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയാണ്.
നസ്രിയ നസീമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. 'സീൻ' നിർമിക്കുന്നത് ഷഗരം സ്റ്റുഡിയോസാണ്. ജോൺ വിജയ്, ആനന്ദരാജ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. വിനീത് അഗസ്റ്റ്യൻ ഛായാഗ്രഹണവും സുഷിൻ ശ്യാം സംഗീതവും നിർവഹിക്കുന്നു.
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ അശ്വിനി കാലെ, എഡിറ്റർ അജ്മൽ സാബു, സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫർ ചേതൻ ഡി സൗസ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.സൂര്യയും ജിത്തു മാധവനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 6 ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.