'സിങ്കത്തിലെ സൂര്യയല്ല സീനിൽ, രണ്ടും വ്യത്യസ്ത പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ'; ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജിത്തു മാധവൻ

'സിങ്കത്തിലെ സൂര്യയല്ല സീനിൽ, രണ്ടും വ്യത്യസ്ത പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ'; ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജിത്തു മാധവൻtext_fields
തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർതാരം സൂര്യ പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'സീൻ'. ദീപാവലി റിലീസായി തിയറ്ററുകളിലെത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലുക്കിലാണ് സൂര്യ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രത്തിൽ 'ഇമ്പരാജ്' എന്ന കർശനക്കാരനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് സൂര്യ അഭിനയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ കഥാപാത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തവും പ്രവചനാതീതവുമാണ്. അന്വേഷണ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പോലും കഥാപാത്രം യൂണിഫോം ധരിക്കാറില്ലെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യയുടെ മുൻകാല ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളായ 'സിങ്കം', 'കാക്ക കാക്ക' എന്നിവയിലെ പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് 'സീൻ' എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സംവിധായകൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജോലിയിൽ പോലീസുകാരാണെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും അവയോടുള്ള സമീപനവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
സൂര്യയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവങ്ങളും ജിത്തു മാധവൻ പങ്കുവെച്ചു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിർമിതിയിൽ സൂര്യ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ടെന്നും മുൻ ചിത്രങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ കഥാപാത്രത്തെ വളരെ പുതുമയോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് വേളകളിൽ താരം നൽകിയ പിന്തുണയും അർപ്പണബോധവും അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നസ്റിയ നസീമും നസ്ലനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം നവംബർ 6-നാണ് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രമായ 'ആവേശ'ത്തിന് ശേഷം ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.