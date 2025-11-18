ഞാൻ ഒരിക്കലും മകൾക്കുവേണ്ടി ഒന്നും വാങ്ങുകയോ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ഇല്ല; എനിക്ക് അവൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവുമാണ് -ശ്വേത മേനോൻ

ഞാൻ ഒരിക്കലും മകൾക്കുവേണ്ടി ഒന്നും വാങ്ങുകയോ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ഇല്ല; എനിക്ക് അവൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവുമാണ് -ശ്വേത മേനോൻtext_fields
ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും എപ്പോഴും ഉറച്ച നിലപാടുകളെടുക്കുകയും സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന താരമാണ് ശ്വേത മേനോൻ. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൂടിയാണ് ശ്വേത. അടുത്തിടെ ധന്യ വർമയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ചും മകളെക്കുറിച്ചും ശ്വേത മനസ്സുതുറന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും, ഓരോ നിമിഷവും, ഞാൻ അച്ഛനെ ക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്വേതയുടെ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യലിടത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
“എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഇല്ല. എല്ലാ ദിവസവും, ഓരോ നിമിഷവും, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ, എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നെ ശരിക്കും മനസിലാക്കിയ ഒരേയൊരാൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അച്ഛൻ വളരെ കർശനക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ അച്ഛനെ വെറുക്കുകയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല” ശ്വേത പറഞ്ഞു.
“എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയാണ്, പക്ഷേ എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് എല്ലാം ആണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി മാത്രമാണ് അവളെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ മകളോട് പറയാറുണ്ട്. ആദ്യം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ്, അതിനുശേഷം മാത്രം അവൾ. ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ മകൾക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കില്ല. ഞാൻ അവൾക്കുവേണ്ടി ഒന്നും വാങ്ങുകയോ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അവൾക്ക് അവളുടേതായ വിധി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൾക്കുവേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവളെ തളർത്തുകയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അവൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല ആരോഗ്യവുമാണ്. അതിനുശേഷം അവൾ സ്വന്തം ഭാവി കണ്ടെത്തണം.”
“ഞാൻ എന്റെ മകൾക്ക് ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല. ഞാൻ അവൾക്ക് നൽകുന്നത് യാത്രകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ്. അതുവഴി അവൾക്ക് മനോഹരമായ ഓർമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. എന്റെ അച്ഛനും അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അറിയാതെ ഞാൻ അതേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് അവളുടേതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്റെ മകൾ പറയും. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അവളെ തിരുത്തും. ഇല്ല, ഇത് നിന്റേതല്ല. എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അത് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കും. ഞാൻ അഞ്ച് പൈസ പോലും അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം. അവൾ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതിൽ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് ഉള്ളത്” ശ്വേത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കായി പണവും നിക്ഷേപങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് അവരുടെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണത്. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആദ്യം ജീവിക്കുക. അത് കണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വളരുക. എല്ലാം നൽകി അവരെ ശിക്ഷിക്കരുത്. അവർക്ക് കോടികൾ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ, സ്നേഹം, സമയം, സുരക്ഷിതത്വം എന്നിവയാണ്. അവർക്ക് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ വഴികാട്ടുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്” ശ്വേത മേനോൻ പറഞ്ഞു.
