സിംഗിൾ ചൈൽഡ്; ആശങ്കകളും പരിഹാരങ്ങളുംtext_fields
പുതിയ കാലത്ത് കുടുംബങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.കൂട്ടു കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് തീരെ കുറവാണ്. ഇന്ന് ഒറ്റമകനോ മകളോ മാത്രമുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളെ 'സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ഫാമിലി' എന്നാണ് പറയുന്നത്.ഇതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ഒറ്റമകനോ മകളോ ഉള്ള കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും നേരിടുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്.ഒറ്റമകനോ മകളോ ആയി വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാം. ഒറ്റയ്ക്ക് വളരുന്ന കുട്ടികൾ സ്വാർത്ഥരും ഏകാന്തരും ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ, പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് പൂർണ്ണമായും സത്യമല്ല, പക്ഷേ ചില പ്രയാസങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാണ്.
1. ഏകാന്തതയും സാമൂഹിക അകൽച്ചയും: സഹോദരങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ കളിക്കാനോ പങ്കുവയ്ക്കാനോ ആരുമില്ല. ഇത് അവരെ ഏകാന്തരാക്കാം. സ്കൂളിലോ പുറത്തോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിലും, വീട്ടിലെ ഏകാന്തത അവരുടെ മാനസിക വികാസത്തെ ബാധിക്കാം.
2. അമിത സംരക്ഷണവും അതിരുകടന്ന ശ്രദ്ധയും: മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റമകനോ മകളോ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അവർ കുട്ടികളെ അമിതമായി സംരക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കുട്ടിയെ അതിരുകടന്ന ആശ്രയമുള്ളവരാക്കാം. പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ നേരിടാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. കൂടാതെ, മാതാപിതാക്കളുടെ അമിത ശ്രദ്ധ കുട്ടിയെ സ്വയംപര്യാപ്തത കുറഞ്ഞവരാക്കാം.
3. ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകളും പെർഫെക്ഷനിസവും: ഒറ്റമകനോ മകളോ ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായി കുട്ടികളെ കണ്ടേക്കാം. ഇത് കുട്ടിയിൽ ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നതിനു കാരണമാകാം. അവർ പരാജയത്തെ ഭയക്കാം, പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റുകളാകാം. ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകാം, ചിലപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ ഉണ്ടാക്കാം.
4. പങ്കുവയ്ക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടും സാമൂഹിക കഴിവുകളുടെ കുറവും: സഹോദരങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ, കുട്ടികൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കൽ, സഹകരണം, വിട്ടുവീഴ്ച എന്നിവ പഠിക്കാൻ അവസരം കുറയാം. സ്കൂളിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ, അവർ സ്വാർത്ഥരായോ ബോസിയായോ തോന്നാം.
5. മുതിർന്ന പ്രായത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ: വളർന്ന ശേഷം, മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാം. ഇത് വൈകാരിക ഭാരമുണ്ടാക്കാം. കൂടാതെ, കുട്ടിക്കാലത്തെ ഏകാന്തത മുതിരുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.
ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, ചില കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരാം, ഇത് വൈകാരിക പക്വതയെ ബാധിക്കാം.
മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ഒറ്റമകനോ മകളോ ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതം കുട്ടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും.
1. അമിത ഉത്തരവാദിത്തവും സമ്മർദ്ദവും: മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. ഇത് അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമയമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
2. കുട്ടിയുടെ ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക: മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടി ഏകാന്തനാണോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടാകാം. അവർക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നൽകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കുറ്റബോധം അനുഭവപ്പെടാം.
3. അച്ചടക്കവും വിദ്യാഭ്യാസവും: സഹോദരങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ, കുട്ടിയെ അച്ചടക്കമുള്ളവരാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകാം. മാതാപിതാക്കൾ അമിതമായി വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാം, ഇത് കുട്ടിയെ സ്പോയിൽഡാക്കാം.
പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ശരിയായ രീതികളിലൂടെ അവ പരിഹരിക്കാം.
കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം
1. സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: കുട്ടികളെ പ്ലേഡേറ്റുകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, സ്പോർട്സ് ടീമുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇത് അവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നേടാനും പങ്കുവയ്ക്കൽ പഠിക്കാനും സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, കുട്ടികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം.
2. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: അമിത സംരക്ഷണം ഒഴിവാക്കി, കുട്ടികളെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ചെറിയ ജോലികൾ നൽകി സ്വയംപര്യാപ്തത വളർത്തുക.
3. പെർഫെക്ഷനിസം കൈകാര്യം ചെയ്യുക: മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. പരാജയങ്ങൾ സാധാരണമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. മാതൃകയായി തങ്ങളുടെ പിശകുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുക.
4. വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകുക: കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
5. മുതിർന്ന പ്രായത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്താനും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം
1. സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുക: മറ്റ് മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഇത് ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
2. ടൈം മാനേജ്മെന്റും സെൽഫ്-കെയറും: മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നോക്കുക. ജോലിയും കുട്ടിയുടെ പരിചരണവും ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ, ബേബിസിറ്ററുകളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോയുടെ സഹായം തേടുക.
3. അച്ചടക്ക രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക: പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുക. കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാതെ, ന്യായമായ അതിരുകൾ വയ്ക്കുക.
4. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം: കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ്, സേവിങ്സ് എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. അമിത ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
5. വാർദ്ധക്യ ആസൂത്രണം: മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് സർവീസുകൾ പരിഗണിക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register