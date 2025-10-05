Begin typing your search above and press return to search.
    Parenting
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:32 AM IST

    സിം​​ഗി​​ൾ ചൈ​​ൽ​​ഡ്; ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ളും പ​​രി​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും

    പു​​തി​​യ കാ​​ല​​ത്ത് കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ വ​​ലി​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ സം​​ഭ​​വി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.കൂ​​ട്ടു കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ന്ന് തീ​​രെ കു​​റ​​വാ​​ണ്. ഇ​​ന്ന് ഒ​​റ്റ​​മ​​ക​​നോ മ​​ക​​ളോ മാ​​ത്ര​​മു​​ള്ള കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് കൂ​​ടു​​ത​​ൽ. ഇ​​ത്ത​​രം കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളെ 'സിം​​ഗി​​ൾ ചൈ​​ൽ​​ഡ് ഫാ​​മി​​ലി' എ​​ന്നാ​​ണ് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്.ഇ​​തി​​ന് നി​​ര​​വ​​ധി ഗു​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, ഒ​​റ്റ​​മ​​ക​​നോ മ​​ക​​ളോ ഉ​​ള്ള കു​​ട്ടി​​ക​​ളും അ​​വ​​രു​​ടെ മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളും നേ​​രി​​ടു​​ന്ന ചി​​ല പ്ര​​ത്യേ​​ക പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ട്.ഒ​​റ്റ​​മ​​ക​​നോ മ​​ക​​ളോ ആ​​യി വ​​ള​​രു​​ന്ന കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ചി​​ല പ്ര​​ത്യേ​​ക വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​കാം. ഒ​​റ്റ​​യ്ക്ക് വ​​ള​​രു​​ന്ന കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ സ്വാ​​ർ​​ത്ഥ​​രും ഏ​​കാ​​ന്ത​​രും ആ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​കാ​​രം ഇ​​ത് പൂ​​ർ​​ണ്ണ​​മാ​​യും സ​​ത്യ​​മ​​ല്ല, പ​​ക്ഷേ ചി​​ല പ്ര​​യാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​ണ്.

    1. ഏ​​കാ​​ന്ത​​ത​​യും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക അ​​ക​​ൽ​​ച്ച​​യും: സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് വീ​​ട്ടി​​ൽ ക​​ളി​​ക്കാ​​നോ പ​​ങ്കു​​വ​​യ്ക്കാ​​നോ ആ​​രു​​മി​​ല്ല. ഇ​​ത് അ​​വ​​രെ ഏ​​കാ​​ന്ത​​രാ​​ക്കാം. സ്കൂ​​ളി​​ലോ പു​​റ​​ത്തോ സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, വീ​​ട്ടി​​ലെ ഏ​​കാ​​ന്ത​​ത അ​​വ​​രു​​ടെ മാ​​ന​​സി​​ക വി​​കാ​​സ​​ത്തെ ബാ​​ധി​​ക്കാം.

    2. അ​​മി​​ത സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​വും അ​​തി​​രു​​ക​​ട​​ന്ന ശ്ര​​ദ്ധ​​യും: മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ ഒ​​റ്റ​​മ​​ക​​നോ മ​​ക​​ളോ മാ​​ത്ര​​മു​​ള്ള​​പ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ അ​​മി​​ത​​മാ​​യി സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക​​യും ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യും. ഇ​​ത് കു​​ട്ടി​​യെ അ​​തി​​രു​​ക​​ട​​ന്ന ആ​​ശ്ര​​യ​​മു​​ള്ള​​വ​​രാ​​ക്കാം. പു​​റ​​ത്തു​​ള്ള ലോ​​ക​​ത്തെ നേ​​രി​​ടാ​​ൻ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​കാം. കൂ​​ടാ​​തെ, മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ അ​​മി​​ത ശ്ര​​ദ്ധ കു​​ട്ടി​​യെ സ്വ​​യം​​പ​​ര്യാ​​പ്ത​​ത കു​​റ​​ഞ്ഞ​​വ​​രാ​​ക്കാം.

    3. ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​ക​​ളും പെ​​ർ​​ഫെ​​ക്ഷ​​നി​​സ​​വും: ഒ​​റ്റ​​മ​​ക​​നോ മ​​ക​​ളോ ഉ​​ള്ള മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ അ​​വ​​രു​​ടെ സ്വ​​പ്ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ല​​ന​​മാ​​യി കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ ക​​ണ്ടേ​​ക്കാം. ഇ​​ത് കു​​ട്ടി​​യി​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ വെ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കാം. അ​​വ​​ർ പ​​രാ​​ജ​​യ​​ത്തെ ഭ​​യ​​ക്കാം, പെ​​ർ​​ഫെ​​ക്ഷ​​നി​​സ്റ്റു​​ക​​ളാ​​കാം. ഇ​​ത് മാ​​ന​​സി​​ക സ​​മ്മ​​ർ​​ദ്ദ​​ത്തി​​ന് കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കാം, ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ ഉ​​ത്ക​​ണ്ഠ​​യോ വി​​ഷാ​​ദ​​മോ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാം.

    4. പ​​ങ്കു​​വ​​യ്ക്ക​​ൽ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ക​​ഴി​​വു​​ക​​ളു​​ടെ കു​​റ​​വും: സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ, കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​ങ്കു​​വ​​യ്ക്ക​​ൽ, സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം, വി​​ട്ടു​​വീ​​ഴ്ച എ​​ന്നി​​വ പ​​ഠി​​ക്കാ​​ൻ അ​​വ​​സ​​രം കു​​റ​​യാം. സ്കൂ​​ളി​​ൽ സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളു​​മാ​​യി ഇ​​ട​​പെ​​ടു​​മ്പോ​​ൾ, അ​​വ​​ർ സ്വാ​​ർ​​ത്ഥ​​രാ​​യോ ബോ​​സി​​യാ​​യോ തോ​​ന്നാം.

    5. മു​​തി​​ർ​​ന്ന പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ലെ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ: വ​​ള​​ർ​​ന്ന ശേ​​ഷം, മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളെ പ​​രി​​ച​​രി​​ക്കേ​​ണ്ട ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം ഒ​​റ്റ​​യ്ക്ക് നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി വ​​രാം. ഇ​​ത് വൈ​​കാ​​രി​​ക ഭാ​​ര​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കാം. കൂ​​ടാ​​തെ, കു​​ട്ടി​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ ഏ​​കാ​​ന്ത​​ത മു​​തി​​രു​​മ്പോ​​ൾ ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാം.

    ഇ​​വ​​യ്ക്ക് പു​​റ​​മെ, ചി​​ല കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ്വ​​ന്തം വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​റ്റ​​യ്ക്ക് കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യേ​​ണ്ടി വ​​രാം, ഇ​​ത് വൈ​​കാ​​രി​​ക പ​​ക്വ​​ത​​യെ ബാ​​ധി​​ക്കാം.

    മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ

    ഒ​​റ്റ​​മ​​ക​​നോ മ​​ക​​ളോ ഉ​​ള്ള മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കും നി​​ര​​വ​​ധി വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ട്. അ​​വ​​രു​​ടെ ജീ​​വി​​തം കു​​ട്ടി​​യെ ചു​​റ്റി​​പ്പ​​റ്റി​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും.

    1. അ​​മി​​ത ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​വും സ​​മ്മ​​ർ​​ദ്ദ​​വും: മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ എ​​ല്ലാ ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളും നി​​റ​​വേ​​റ്റേ​​ണ്ട ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം ഉ​​ണ്ട്. ഇ​​ത് അ​​വ​​രെ സ​​മ്മ​​ർ​​ദ്ദ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കാം. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് ജോ​​ലി ചെ​​യ്യു​​ന്ന മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് സ​​മ​​യ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​കാം.

    2. കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ ഏ​​കാ​​ന്ത​​ത​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ആ​​ശ​​ങ്ക: മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് കു​​ട്ടി ഏ​​കാ​​ന്ത​​നാ​​ണോ എ​​ന്ന ആ​​ശ​​ങ്ക​​യു​​ണ്ടാ​​കാം. അ​​വ​​ർ​​ക്ക് സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​തി​​ന്റെ കു​​റ്റ​​ബോ​​ധം അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടാം.

    3. അ​​ച്ച​​ട​​ക്ക​​വും വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​വും: സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ, കു​​ട്ടി​​യെ അ​​ച്ച​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള​​വ​​രാ​​ക്കാ​​ൻ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടാ​​കാം. മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ അ​​മി​​ത​​മാ​​യി വ​​ഴ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ടു​​ക്കാം, ഇ​​ത് കു​​ട്ടി​​യെ സ്പോ​​യി​​ൽ​​ഡാ​​ക്കാം.

    പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, ശ​​രി​​യാ​​യ രീ​​തി​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ അ​​വ പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാം.

    കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാം

    1. സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ക: കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ പ്ലേ​​ഡേ​​റ്റു​​ക​​ൾ, ക്ല​​ബ്ബു​​ക​​ൾ, സ്പോ​​ർ​​ട്സ് ടീ​​മു​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ചേ​​ർ​​ക്കു​​ക. ഇ​​ത് അ​​വ​​രെ സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളെ നേ​​ടാ​​നും പ​​ങ്കു​​വ​​യ്ക്ക​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കാ​​നും സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്, കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളെ വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ക്ഷ​​ണി​​ക്കാം.

    2. സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ക: അ​​മി​​ത സം​​ര​​ക്ഷ​​ണം ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി, കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ സ്വ​​ന്തം തീ​​രു​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​ക. ചെ​​റി​​യ ജോ​​ലി​​ക​​ൾ ന​​ൽ​​കി സ്വ​​യം​​പ​​ര്യാ​​പ്ത​​ത വ​​ള​​ർ​​ത്തു​​ക.

    3. പെ​​ർ​​ഫെ​​ക്ഷ​​നി​​സം കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ക: മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ക. പ​​രാ​​ജ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കു​​ക. മാ​​തൃ​​ക​​യാ​​യി ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പി​​ശ​​കു​​ക​​ൾ പ​​ങ്കു​​വ​​യ്ക്കു​​ക.

    4. വൈ​​കാ​​രി​​ക പി​​ന്തു​​ണ ന​​ൽ​​കു​​ക: കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കേ​​ൾ​​ക്കു​​ക​​യും ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്യു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ക.

    5. മു​​തി​​ർ​​ന്ന പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ൽ ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ള​​ർ​​ത്താ​​നും സ​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് സി​​സ്റ്റം നി​​ർ​​മ്മി​​ക്കാ​​നും പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ക.

    മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാം

    1. സ​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് സി​​സ്റ്റം നി​​ർ​​മ്മി​​ക്കു​​ക: മ​​റ്റ് മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടു​​ക. ഇ​​ത് ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ൾ പ​​ങ്കു​​വ​​യ്ക്കാ​​ൻ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും.

    2. ടൈം ​​മാ​​നേ​​ജ്മെ​​ന്റും സെ​​ൽ​​ഫ്-​​കെ​​യ​​റും: മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​രോ​​ഗ്യം നോ​​ക്കു​​ക. ജോ​​ലി​​യും കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ പ​​രി​​ച​​ര​​ണ​​വും ബാ​​ല​​ൻ​​സ് ചെ​​യ്യു​​ക. ആ​​വ​​ശ്യ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ, ബേ​​ബി​​സി​​റ്റ​​റു​​ക​​ളോ കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളോ​​യു​​ടെ സ​​ഹാ​​യം തേ​​ടു​​ക.

    3. അ​​ച്ച​​ട​​ക്ക രീ​​തി​​ക​​ൾ മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക: പോ​​സി​​റ്റീ​​വ് റീ​​ഇ​​ൻ​​ഫോ​​ഴ്സ്മെ​​ന്റ് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ക. കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ എ​​ല്ലാ ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും വ​​ഴ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ടു​​ക്കാ​​തെ, ന്യാ​​യ​​മാ​​യ അ​​തി​​രു​​ക​​ൾ വ​​യ്ക്കു​​ക.

    4. സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം: കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ ഭാ​​വി സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ്, സേ​​വി​​ങ്സ് എ​​ന്നി​​വ ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ക. അ​​മി​​ത ചെ​​ല​​വു​​ക​​ൾ ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കു​​ക.

    5. വാ​​ർ​​ദ്ധ​​ക്യ ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം: മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വാ​​ർ​​ദ്ധ​​ക്യം ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ക. റി​​ട്ട​​യ​​ർ​​മെ​​ന്റ് ഹോ​​മു​​ക​​ൾ അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ സ​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് സ​​ർ​​വീ​​സു​​ക​​ൾ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ക.

