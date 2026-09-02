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    ‘സുരക്ഷിതമായ ലോകത്തല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്’; പെൺകുട്ടികളോട് മാത്രമല്ല, ആൺകുട്ടികളോടും ഈ വിഷയം സംസാരിക്കണമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ്

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    Prithviraj
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    camera_altപൃഥിരാജ് കുടുംബത്തോടോപ്പം

    മേഘ്ന ഗുൽസാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ, പൃഥ്വിരാജും കരീന കപൂറും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് 'ദായ്റ'. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിലെ സുരക്ഷിതമില്ലായ്മയെയും നീതിനിർവഹണത്തിലെ പോരായ്മകളെയും കുറിച്ച് നടൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നടത്തിയ തുറന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്.

    ഒരു പിതാവ്, ഭർത്താവ്, സുഹൃത്ത്, ഒപ്പം ഈ രാജ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരൻ എന്നീ നിലകളിലാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കി. എനിക്ക് 11 വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നുപോകുന്നത്. സുരക്ഷിതമായത് ഏതാണ്, അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് അവളോട് സംസാരിക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു നിഷ്കളങ്കമായ ലോകമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവളോട് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നാം ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ലോകത്തല്ലല്ലോ.

    ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളോട് മാത്രമല്ല, ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പവും ശക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനപ്പുറം നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഈ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടതിലും വഴിനടത്തേണ്ടതിലും ഏറ്റവും അധികം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് പുരുഷന്മാർക്കാണെന്നും പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    കുറ്റവാളികളും ഇരകളും ഒരേ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, നീതി ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. നീതി ലഭിക്കാൻ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ മാറി, കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതും സുതാര്യവുമായ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ അമ്മയായ കരീന കപൂർ, ആൺകുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോഴുള്ള തന്റെ ഭയവും ഉത്തരവാദിത്തവും പങ്കുവെച്ചു. ആൺകുട്ടികളിൽ ദയയും കാരുണ്യവും വളർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ സെൻസിറ്റീവ് ആകാവൂ എന്നില്ലെന്നും, ആൺകുട്ടികൾക്കും വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കരയാനും മടി ഉണ്ടാകരുതെന്നും കരീന വ്യക്തമാക്കി.

    യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന 'ദായ്റ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഡി.സി.പി രാമൻ കുമാർ ആയി പൃഥ്വിരാജും, ഡി.സി.പി അജൂണി കോഹ്‌ലി ആയി കരീന കപൂറും പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ മുഖാമുഖം എത്തുന്നു. നിയമത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ധാർമ്മിക അതിരുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 18ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

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    News Summary - Prithviraj Talk Safety and Justice
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