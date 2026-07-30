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    Movie News
    Posted On
    date_range 30 July 2026 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 2:31 PM IST

    കരീനയും പൃഥ്വിരാജും മുഖാമുഖം; നീതിയുടെയും നിയമത്തിന്റെ അതിരുകൾ തേടി ക്രൈം ത്രില്ലർ ‘ദായ്റ’യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ

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    ദായിറ

    സിനിമ പ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ 'ദായ്റ'യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ സംവിധായിക മേഘ്‌ന ഗുൽസാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം 2026 സെപ്റ്റംബർ 18ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും. കരീന കപൂറും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

    പുതിയ പോസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന്റെ ഗൗരവകരമായ പ്രമേയത്തെയാണ് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ അതിരുകൾ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പൊലീസ് ബാരിക്കേഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യവും അതിന്റെ സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ അനന്തരഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ സംഘർഷമാണ് ഈ ദൃശ്യം മികച്ച രീതിയിൽ ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നത്. കരീന കപൂറിന്റെയും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെയും ഇതുവരെ കാണാത്ത അഭിനയമുഹൂർത്തങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പോസ്റ്റർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

    യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം റിലീസിനു മുൻപേ തന്നെ സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. യാഷ് കെസ്വാനി, സീമ അഗർവാൾ, മേഘ്‌ന ഗുൽസാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ മുൻനിര നിർമാണ കമ്പനികളായ ജംഗിൾ പിക്‌ചേഴ്സും പെൻ സ്റ്റുഡിയോസും ആദ്യമായി കൈകോർക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പെൻ മറുധറാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

    നിരൂപക പ്രശംസയും ബോക്സോഫീസ് വിജയവും നേടിയ 'തൽവാർ', 'റാസി' എന്നീ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേഘ്‌ന ഗുൽസാർ ജംഗിൾ പിക്‌ചേഴ്സിനൊപ്പം ഒരുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന നിലയിലും 'ദായ്റ' സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

    നിയമം, നീതി, ധാർമ്മികത, വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള നേർത്ത അതിരുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് 'ദായ്റ' പ്രേക്ഷകരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നത്. മേഘ്‌ന ഗുൽസാറിന്റെ പതിവ് ശൈലിയിലുള്ള തീവ്രമായ കഥപറച്ചിൽ ചിത്രത്തിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രേക്ഷകരെ അവസാനം വരെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നതിനൊപ്പം, സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ഉയർത്താൻ പോന്ന ശക്തമായൊരു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കും 'ദായ്റ' സമ്മാനിക്കുകയെന്ന് തീർച്ചയാണ്.

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    TAGS:Kareena KapoorPrithviraj SukumaranCrime thrillerNew PostersBollywood
    News Summary - ക്രൈം ത്രില്ലർ ‘ദായ്റ’യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ
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