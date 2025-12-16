Begin typing your search above and press return to search.
    Sulthan Bathery
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:55 AM IST

    പ​ത്തും പ​ത്തും മൂ​ന്നും; പൂ​താ​ടി​യി​ൽ ഇ​ട​തോ വ​ല​തോ? ന​റു​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കും

    23ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് 10, എൽ.ഡി.എഫ് 10, ബി.​ജെ.​പി 3 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്
    Ten,three,left ,righ,beard, ,decide, പൂതാടി, പഞ്ചായത്ത്, വയനാട്
    പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ്

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പൂ​താ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ട​ത്, വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റാ​ൻ ഭാ​ഗ്യം തു​ണ​ക്ക​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു അ​വ​സ്ഥ ഇ​രു​മു​ണി​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​നാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. ആ​കെ 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പൂ​താ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 10 സീ​റ്റു​ക​ളും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം 10 സീ​റ്റു​ക​ളും നേ​ടി. മൂ​ന്നു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് ഭ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഇ​ട​ത്, വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ത​ള്ളു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ട​തി​നോ വ​ല​തി​നോ പി​ന്തു​ണ കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 11 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് പൂ​താ​ടി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് കി​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് എ​ട്ട് സീ​റ്റു​ക​ളും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് നാ​ല് സീ​റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ഓ​രോ സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. 16ാമ​ത് വാ​ർ​ഡാ​യ അ​തി​രാ​റ്റു​ന്നി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മി​നി പ്ര​കാ​ശ​ൻ തോ​റ്റ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്. 17ാമ​ത് കേ​ണി​ച്ചി​റ വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ച്ച​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ എ.​വി. ജ​യ​നാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ എം.​എ​ൻ. ദി​വാ​ക​ര​ൻ ഇ​വി​ടെ തോ​റ്റ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ കാ​ലു​വാ​ര​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യം കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നു​ള്ള സം​സാ​ര​വും ചി​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ട്. മ​ണ​ൽ​വ​യ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും മു​ൻ പൂ​താ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഐ.​ബി. മൃ​ണാ​ളി​നി തോ​റ്റ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ​സ്. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്റെ വാ​ർ​ഡാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത വാ​ർ​ഡ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മൃ​ണാ​ളി​നി​യെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ സി​ജി പ​വി​ത്ര​ൻ ഇ​വി​ടെ ജ​യി​ച്ചു. എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മൃ​ണാ​ളി​നി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ​താ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട മ​രി​യ​നാ​ട് വാ​ർ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം മു​മ്പ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യെ​ത്തി. അ​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​രി​യ​നാ​ട് വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 11ാമ​ത് വാ​ർ​ഡാ​യ മൂ​ട​ക്കൊ​ല്ലി​യി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ടി​പ​റ്റി​യ​ത്. മു​ൻ പൂ​താ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ രു​ഗ്മി​ണി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശ്രീ​നേ​ഷി​നോ​ട് തോ​റ്റ​ത്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ട​ക്കൊ​ല്ലി​യി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മാ​റ്റം സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പൂ​താ​ടി​യി​ലെ മു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ൻ നെ​ല്ലി​ക്ക​ര കേ​ണി​ച്ചി​റ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും തോ​റ്റ​ത് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത അ​ടി​യാ​യി. 15ാം ന​മ്പ​ർ കോ​ളേ​രി വാ​ർ​ഡി​ലും ബി.​ജെ.​പി ന​ല്ല പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. പൂ​താ​ടി​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മു​ൻ നേ​താ​വും പി​ന്നീ​ട് ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ പു​ളി​ക്ക​ൽ സു​ധാ​ക​ര​നാ​ണ് കോ​ളേ​രി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ തോ​റ്റ​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ കു​ത്ത​ക വാ​ർ​ഡാ​യ താ​ഴ​മു​ണ്ട​യി​ലും ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വ​ച്ച് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി.

    നാ​ല​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം പൂ​താ​ടി​യി​ലെ ഭ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ട​ത്, വ​ല​തു മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ജ​ന​റ​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Wayanad Newslocalbody by electionsulthanbathery news
