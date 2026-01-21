Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuthuparamba
    Kuthuparamba
    Posted On
    21 Jan 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 10:11 AM IST

    ക​രേ​റ്റ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വ​ൻ ശേ​ഖ​രം

    ക​രേ​റ്റ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വ​ൻ ശേ​ഖ​രം
    ക​രേ​റ്റ​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​രേ​റ്റ 13ാം മൈ​ൽ ചോ​താ​ര​ത്തെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വ​ൻ ശേ​ഖ​രം.

    12 കി​ലോ വെ​ടി​മ​രു​ന്ന്, അ​ഞ്ച് കി​ലോ സ​ൾ​ഫ​ർ, ബോംം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റീ​ൽ ക​ണ്ടൈ​ന​റു​ക​ൾ, ബോ​ൾ ഐ​സ്ക്രീം ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ, ഒ​മ്പ​ത് നാ​ട​ൻ ബോം​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത നാ​ട​ൻ ബോം​ബു​ക​ൾ പ​ഴ​കി ദ്ര​വി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് സി.​ഐ സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡും സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡ് എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ജി​യാ​സ്, ടി. ​ര​മേ​ശ​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ സ​ജീ​ഷ്, ലി​നേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് നാ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു തി​ര​ച്ചി​ൽ. ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    TAGS:kuthuparambBomb Makingkannur
