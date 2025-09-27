Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_right‘ചെ​മ്മീ​ന്റെ’​...
    Literature
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:04 AM IST

    ‘ചെ​മ്മീ​ന്റെ’​ വി​വ​ർ​ത്ത​ന ​വ​ഴി​യി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര മി​ക​വു​മാ​യി പ്ര​ഫ. മോ​ഹ​ൻ കു​ണ്ടാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    prof mohan kundar wins 2025 translation award
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ഫ. മോ​ഹ​ൻ കു​ണ്ടാ​ർ, ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’​ക​ന്ന​ട വി​വ​ർ​ത്ത​ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ക​വ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സ ര​ച​ന​യാ​യ ത​ക​ഴി​യു​ടെ ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’​നോ​വ​ലി​ന് ക​ന്ന​ട പ​രി​ഭാ​ഷ​യൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വാ​യി പ്ര​ഫ. മോ​ഹ​ൻ കു​ണ്ടാ​ർ. ബം​ഗ​ളൂ​രു ര​വീ​ന്ദ്ര ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ് ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ഡി.​ബി.​ടി.​എ) നാ​ലാം വാ​ർ​ഷി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഫ. മോ​ഹ​ൻ കു​ണ്ടാ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​തൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കു​ണ്ടാ​റി​ൽ ജ​നി​ച്ച മോ​ഹ​ൻ നി​ല​വി​ൽ ഹം​പി സ​ർ​വ​കാ​ല​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ്. ‍വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍, എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ഉ​റൂ​ബ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത കൃ​തി​ക​ള്‍ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ര്‍ത്ത​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ. ​ഹ​രി​കു​മാ​റി​ന്റെ മു​ഴു​മി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു യാ​ത്ര എ​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​വ​ർ​ത്ത​ന ക​ല​യി​ൽ മോ​ഹ​ന​ന്റെ തു​ട​ക്കം. പി. ​വ​ത്സ​ല, ഒ. ​ച​ന്തു​മേ​നോ​ന്‍, അ​പ്പു നെ​ടു​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ളും ശ്രീ​കു​മാ​ര​ന്‍ ത​മ്പി, പി. ​നാ​രാ​യ​ണ കു​റു​പ്പ്, ഡി. ​വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളും ത​ര്‍ജ​മ ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ തെ​യ്യം, യ​ക്ഷ​ഗാ​നം, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഭാ​ഷ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​തി.

    ഹം​പി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വാ​യി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ത​ക​ഴി​യു​ടെ ചെ​മ്മീ​നി​ന്റെ ആ​ദ്യ ക​ന്ന​ട ത​ർ​ജ​മ​യാ​യ ‘കെം​പു മീ​ൻ’​ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ‍എം.​എ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സി​ല​ബ​സി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യി ധാ​രാ​ളം തെ​റ്റു​ക​ൾ വ​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​കു​റ​വു​ക​ള്‍ നി​ക​ത്തി മ​റ്റൊ​രു വി​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​മ്മീ​ന്‍ എ​ന്ന നോ​വ​ല്‍ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​തു​ത​ര​ത്തി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​കു​ന്നു​വോ അ​തേ ത​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ന്ന​ട​ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഗ്ര​ഹം.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഹി​ച്ചാ​ണ് ത​ന്റെ ഉ​ദ്യ​മം. ‘ചെ​മ്മീ​ന്‍’​നോ​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് 56 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് മോ​ഹ​ൻ കു​ണ്ടാ​റി​ന്റെ ത​ര്‍ജ​മ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ‘ചെ​മ്മീ​നി’​ലെ ഭാ​ഷ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​യെ പു​റം​നാ​ടു​ക​ളി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ ലോ​ക​ത്ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് ചെ​മ്മീ​ൻ നോ​വ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​സ​ക്തി എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    നോ​വ​ലി​ലെ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ ക​ന്ന​ട പ​ദ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വി​ഷ​മം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ര്‍ക്കു​ന്നു. ചി​ല പ​ദ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ചെ​മ്മീ​ന്‍ നോ​വ​ലി​ല്‍ ത​ക​ഴി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. അ​വ​ക്ക് ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ ക​ന്ന​ട പ​ദ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ടി പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ല​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു പോ​ലു​ള്ള തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ളു​ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ക​ന്ന​ട​യി​ൽ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നോ​വ​ലു​ക​ൾ വാ​യി​ച്ച് ക​ന്ന​ട സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    പ​ദാ​നു​പ​ദ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്താ​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​ന്ന​ട സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​ല​യാ​ള​നോ​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഷാ​ഭം​ഗി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ഉ​പ​ജീ​വ​നം ആ​ക്കി​യ​വ​രു​ടെ സം​സ്കാ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​രി​ഭാ​ഷ​യാ​ണ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഈ​യൊ​രു രീ​തി അ​വ​ലം​ബി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്താ​ണ് പ​ല പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഉ​റൂ​ബി​ന്റെ ‘സു​ന്ദ​രി​ക​ളും സു​ന്ദ​ര​ന്മാ​രും’, എം.​ടി​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ചി​ല പ​ഴ​ഞ്ചൊ​ല്ലു​ക​ളും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ട്. പ​ദാ​നു​പ​ദ പ​രി​ഭാ​ഷ ചെ​യ്താ​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​ർ​ഥം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​ഞ്ചൊ​ല്ലു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​താ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ക​ന്ന​ട വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന് ത​ന്റെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ​ത​ന്നെ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട നോ​വ​ലാ​യി​ട്ടു​ത​ന്നെ പ​രി​ഭാ​ഷാ കൃ​തി​ക​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഒ​രി​ക്ക​ലും യ​ഥാ​ർ​ഥ നോ​വ​ലി​ന്റെ സ​ത്ത​യോ ശൈ​ലി​യോ മാ​റാ​തെ ത​ർ​ജ​മ ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്റെ പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത എ​ന്ന് മോ​ഹ​ന​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    ബ​ഷീ​റി​ന്റെ പു​സ്ത​കം വാ​യി​ച്ചാ​ലും എം.​ടി​യു​ടെ പു​സ്ത​കം വാ​യി​ച്ചാ​ലും ഈ ​ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി​യി​ലും വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം ക​ന്ന​ട​യി​ലെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ള സാഹിത്യത്തെ ആ​ഴ​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളും ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ളും മോ​ഹ​ൻ കു​ണ്ടാ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​റ്റു ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ വി​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ഭാ​ര്യ ദേ​വി​ക​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ നി​ഷി​ത, അ​ഭി​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metrochemmeenThakazhi Sivasankara Pillaitranslationaward
    News Summary - prof mohan kundar wins 2025 translation award
    Similar News
    Next Story
    X