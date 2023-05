“Those who control the present, control the past, and those who control the past control the future.” George Orwell, 1984. p. 40. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്രസ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് 1961ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ National Council of Educational Research and Training (NCERT). ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ഹി​ന്ദു​ത്വ ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ ആ​റാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ഭാ​രം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​െ​പ്പ​ട്ട് ആ​ദ്യ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ...

ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്രസ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് 1961ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ National Council of Educational Research and Training (NCERT). ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ഹി​ന്ദു​ത്വ ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ ആ​റാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ഭാ​രം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​െ​പ്പ​ട്ട് ആ​ദ്യ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​നീ​ക്കി വെ​ളി​യി​ൽ​ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ‘ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം ഹി​ന്ദു​വി​ന്റെ ച​രി​ത്രം’ എ​ന്ന സ​മ​വാ​ക്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ബ​ർ​ട്ട​ൺ ക്ലീ​റ്റ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ചി​ല അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽവ​രെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും.

12ാം ക്ലാ​സ് ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഗ​ൾ​ഭ​ര​ണ​വും പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ വ​ധ​ത്തി​ൽ നാ​ഥു​റാം ഗോ​ദ്​െ​സ​യു​ടെ പ​ങ്കും ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ക​ലാ​പ​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ലോ​ക​ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കേ​ണ്ട വ്യ​വ​സാ​യവി​പ്ല​വ​വും ശീ​ത​സ​മ​രം, സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ ച​രി​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

ചാ​ൾ​സ് ഡാ​ർ​വി​ന്റെ പ​രി​ണാ​മ സി​ദ്ധാ​ന്ത​വും ജീ​വ​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ത്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ശാ​സ്ത്ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ഈ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ധു​നി​ക ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും നി​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം. ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ കേ​ന്ദ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​പ​ടദേ​ശീ​യ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഈ ​പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.





കേ​വ​ല​മാ​യ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മാ​യി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് റൊ​മീ​ല ഥാ​പ്പ​ർ, ബി​പ​ൻ​ച​ന്ദ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ എ​ഴു​തി​യ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ഭാ​ഷ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് പോ​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധ​ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽകൂ​ടി​യാ​ണ് ഹി​ന്ദു​ത്വ​വാ​ദി​ക​ൾ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.



വ​ർ​ഗീ​യ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​യു​ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യാം. അ​തി​നാ​ൽ, അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ്‌. ഹി​ന്ദു​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ത​ര സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​റു​പ്പും അ​വി​ശ്വാ​സ​വും ക​ല​ർ​ത്താ​നാ​ണ് വ​ർ​ഗീ​യ​ശ​ക്തി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ അ​വ​ർ ഒ​രേ​സ​മ​യം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​പ്രി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ വാ​ട്സ്ആ​പ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യെ​ന്നും കേ​ശ​വ​ൻ മാ​മ്മ​ൻ എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു പ​രി​ഹ​സി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യി​ലൂ​ടെ പു​റം​ത​ള്ളു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​മെ​ല്ലാം അ​മൃ​താ​യി ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ദി​നം​പ്ര​തി കൂ​ടി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ഗീ​യ വ്യാ​ഖ്യാ​നം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്/​ഹി​ന്ദു വ​ർ​ഗീ​യ ശ്ര​മം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ല​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ് ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും മ​തേ​ത​ര​വു​മാ​യ ശാ​സ്ത്ര-​സാ​മൂ​ഹി​ക പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​ത്. തീ​വ്ര ഹി​ന്ദുത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ സ​മ​യം മു​ത​ലേ അ​വ​ർ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

ആ​ദ്യ​കാ​ല അ​ട്ടി​മ​റി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും

1977ൽ ​ഹി​ന്ദു വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ധി​കാ​രം പ​ങ്കി​ടാ​ൻ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ച​രി​ത്ര പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​വെ​ച്ച​ത് (ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ മു​ൻ അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ജ​ന​സം​ഘം ജ​ന​താ​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ല​യി​ച്ചു). അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 11ാം ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഫ. ആ​ർ.​എ​സ്. ശ​ർ​മ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘Ancient India’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നു വി​ധേ​യ​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ പു​സ്ത​കം. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ വ​ർ​ഗീ​യപ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം 1980ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. വീ​ണ്ടും ആ​ർ.​എ​സ്. ശ​ർ​മ​യു​ടെ കൃ​തി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​യി മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തും എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ചി​ല​ർ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്ക​ത്തെ എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി ത​ന്നെ എ​തി​ർ​ത്ത​തി​നാ​ലും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടും അ​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ർ​ക്‌​സി​സ്റ്റ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ എ​ഴു​തി​യ ‘വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ച’ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഈ ​പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ഹി​ന്ദു രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും അ​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും അ​വ​ഗ​ണി​െച്ച​ന്നും ബി.​ജെ.​പി എ​പ്പോ​ഴും ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്താ​യാ​ലും അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്‌​പേ​യി​യു​ടെ കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​വ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യ ശ്ര​മം വീ​ണ്ടും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ റൊ​മീ​ല ഥാ​പ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ എ​ഴു​തി​യ ച​രി​ത്ര പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ അ​വ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തെ റൊ​മീ​ല ഥാ​പ്പ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്താ​യാ​ലും ഇ​തി​നെ​തി​രാ​യി ഡ​ൽ​ഹി-​ജെ.​എ​ൻ.​യു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ Communalisation of Education- The History ​Textbook Controversy: An Overview (2001) പോ​ലു​ള്ള ലേ​ഖ​നസ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ന​യം അ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ വ​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന ഒ​രു വി​രോ​ധാ​ഭാ​സം ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

റൊ​മീ​ല ഥാ​പ്പ​ർ

പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​രും ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹ​വും വീ​ര്യ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​ പേ​രി​ൽ അ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ച​രി​ത്ര​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​പ്പോ​ലെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും സ​മു​ദ്ര​ഗു​പ്ത​നാ​ണ് ഖു​തു​ബ് മി​നാ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച​ത് എ​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള അ​സം​ബ​ന്ധ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ പാ​ഠ​പു​സ്ത​കം. അ​ഹിം​സ വാ​ദി​ച്ച അ​ശോ​ക​ന്മാ​ർ ഭീ​രു​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​െ​ച്ച​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഒ​രു മ​ത​പ​ര​മാ​യ യു​ദ്ധ​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പു​തി​യ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഭാ​ര​തീ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​രും അ​നു​യാ​യി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി അ​പ​രി​ഷ്‌​കൃ​ത​വും നി​ല​വി​ലെ ച​രി​ത്ര​ര​ച​നാ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ​ക്ക് വി​പ​രീ​ത​ദി​ശ​യി​ലു​മാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.



ആ​ഗോ​ളനി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്താ​ത്ത ഇ​വ​രു​ടെ പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ന് ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ പാ​ഠ​പു​സ്‌​ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി കു​റ​യു​ക​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്യു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ബോ​ധം അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ക​യു​മി​ല്ല. വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ച​രി​ത്ര​മെ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന​ശാ​ഖ​യി​ൽ വി​ഷം കു​ത്തി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ) സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ഹി​സ്റ്റ​റി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഗ​ൾ ച​രി​ത്രം, ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ വ​ർ​ഗീ​യ ക​ലാ​പം, അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ, ദ​ലി​ത് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് (മാ​വോ​യി​സ്റ്റ്) പ്ര​സ്ഥാ​നം, സ​മ​ത്വ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​റു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കംചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 2002ലെ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ക​ലാ​പ​ത്തി​നെ​യും ഹി​ന്ദു തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​വും അ​വ​ർ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​ക്കി. ഗാ​ന്ധി​വ​ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തീ​വ്ര​വാ​ദ ഹി​ന്ദു സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം സേ​വ​ക് സം​ഘ് (ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്) നേ​രി​ട്ട നി​രോ​ധ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നും അ​തേ​പോ​ലെ ക​ടു​ത്ത ഹി​ന്ദു ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി വി​നാ​യ​ക് ദാ​മോ​ദ​ർ സ​വ​ർ​ക്ക​റി​നെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി, മ​ഹാ​നാ​യ രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ മ​റ​ന്ന​തു​മി​ല്ല. ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​നാ​ദ​ര​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച ദ​ലി​ത് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ർ​മ​ദാ ബ​ച്ചാ​വോ ആ​ന്ദോ​ള​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥക്കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ര​ച​ന​ക​ളും ഈ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യക്കാലത്തെ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്

പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​രു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ വ​ള​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. “മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​ർ ഇ​നി ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ല, ച​വ​റ്റു​കൊ​ട്ട​യി​ലാ​ണ്” എ​ന്ന് ഏ​പ്രി​ൽ 3ന് ​ക​പി​ൽ മി​ശ്ര ത​ന്റെ ട്വി​റ്റ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കു​റി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി, മ​റ്റ് ചി​ല ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​സ്​​ലിം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ഗ​ൾ ഉ​ത്ഭ​വം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ക, ഹൈ​പ്പ​ർ നാ​ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മ​ക​ൾ, ഹി​ന്ദു പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളെ ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​സ്​​ലിം സ്വാ​ധീ​നം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള മ​റ്റ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഗ​ൾ ച​രി​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ അ​വ​ർ മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്.



ഇ​ന്ന് ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ ദ​രി​ദ്ര​രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഉ​റ​വി​ടം സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വ​ശം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ക​യും മ​ത​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​രീ​തി​യാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​ന്നേ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ്. ഈ ​കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ന്ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ നാം ​എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ സി​ല​ബ​സു​ക​ളു​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ പ​തി​പ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ്.

വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി​യെ​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ മാ​തൃ​ക

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം സേ​വ​ക് സം​ഘ​മാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി (വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി അ​ഖി​ൽ ഭാ​ര​തീ​യ ശി​ക്ഷാ സ​ൻ​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്ന​തി​ന്റെ ചു​രു​ക്കം). ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ​ത ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും അ​വ​രു​ടെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ചി​ല ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദി​ത്യ മു​ഖ​ർ​ജി, മൃ​ദു​ല മു​ഖ​ർ​ജി, സു​ചേ​താ മ​ഹാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ RSS, School Texts and the Murder of Mahatma Gandhi: The Hindu Communal Project (2008) എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ബി​പ​ൻ ച​ന്ദ്ര​യു​ടെ ആ​മു​ഖപ​ഠ​ന​വും ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സ​ര​സ്വ​തി ശി​ശു​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി പ്രൈ​മ​റി, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​രെ​യും അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​നം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​ര​സ്വ​തി ശി​ശു മ​ന്ദി​ർ 1952ലാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. 1977ൽ ​വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഏ​ക​ദേ​ശം 500 ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് സ്കൂ​ളു​ക​ളും 20,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 1993-94 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 40,000 അ​ധ്യാ​പ​ക​രും 12,00,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മു​ള്ള 6000 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. 1998ൽ ​ബി.​ജെ.​പി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. 1999ൽ 80,000 ​അ​ധ്യാ​പ​ക​രും 18,00,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മു​ള്ള 14,000 വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. 1998ൽ, ​ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ക​ല്യാ​ൺ സി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള യു.​പി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശാ​ഖ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ത് പൂ​ർ​ണ​വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​ല്ല.

വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര-​സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര സി​ല​ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​ര മ​ത​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മ​ത​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്, അ​വ​ർ അ​വി​ശ്വ​സ്ത​രും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​രം. അ​ശോ​ക​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ബു​ദ്ധ​മ​ത​വും അ​ഹിം​സ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ത​ത്ത്വ​വും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭീ​രു​ത്വ​ത്തി​നും ബ​ല​ഹീ​ന​ത​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ വാ​ദം. ത​ന്നെ​യു​മ​ല്ല ചൈ​ന​യി​ലും ഇ​റാ​നി​ലും ആ​ദ്യ​മാ​യി വാ​സ​മു​റ​പ്പി​ച്ച​തും ചൈ​ന​യി​ൽ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം തെ​ളി​ച്ച​തും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ഷ​ത്രി​യ​രാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. ആ​ര്യ​ന്മാ​രു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ കൃ​തി​യെ​ന്ന​ത് വാ​ല്മീ​കി​യു​ടെ രാ​മാ​യ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് ഗ്രീ​സി​നെ​യും ഹോ​മ​റി​നെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.





മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ അ​പ​ര​ന്മാ​രാ​യി എ​ല്ലാ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളാ​യിത്തീ​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു കൈ​യി​ൽ വാ​ളും മ​റു​കൈ​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​നു​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​വ​രാ​ണ് മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ, അ​ങ്ങ​നെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ശ​ക്തി​യാ​യി ഇ​സ്‌​ലാം ഏ​ക​വ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ളാ​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ൾ, മ​ത​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും അ​മ്മ​മാ​രും സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രും അ​പ​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഖു​തു​ബ് മി​നാ​ർ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ​മു​ദ്ര​ഗു​പ്ത​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പേ​ര് വി​ഷ്ണു​സ്തം​ഭം എ​ന്നാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​വ​ർ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​പോ​ലെ അ​വ​രു​ടെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മി​ഷ​ന​റി​മാ​രെ ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഈ ​സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ അ​തി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കാം:



1. അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ശ്രീ​രാ​മ​ന്റെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ക്ഷേ​ത്രം നി​ർ​മി​ച്ച​ത് ആ​രാ​ണ്?

ശ്രീ​രാ​മ​ന്റെ മ​ക​ൻ മ​ഹാ​രാ​ജ കു​ശ​ൻ.

2. ശ്രീ​രാ​മ​ക്ഷേ​ത്രം ത​ക​ർ​ത്ത ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി ആ​രാ​ണ്?

ഗ്രീ​സി​ലെ മെ​നാ​ൻ​ഡ​ർ (ബി.​സി 150).

3 C.E 1033ൽ ​അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ച മു​സ്​​ലിം കൊ​ള്ള​ക്കാ​ര​ൻ?

മ​ഹ്മൂ​ദ് ഗ​സ്‌​നി​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ സ​ലാ​ർ മ​സൂ​ദ്.

4. C.E 1528ൽ ​രാ​മ​ക്ഷേ​ത്രം ത​ക​ർ​ത്ത മു​ഗ​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി?

ബാ​ബ​ർ.

5. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ഒ​രു പ​ള്ളി​യ​ല്ല?

കാ​ര​ണം മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ ഇ​ന്നു​വ​രെ അ​വി​ടെ ന​മ​സ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

6. C.E 1528 മു​ത​ൽ C.E 1914 വ​രെ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്രം മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്ര രാ​മ​ഭ​ക്ത​ർ ജീ​വ​ൻ ത്യ​ജി​ച്ചു?

മൂ​ന്നു ല​ക്ഷ​ത്തി അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം.

ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭാ​ര​തി​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ല്ലാ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ​യും എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മോ​ദിസ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തെ തി​രു​ത്തി ഭൂ​ത​കാ​ല​വും ഭാ​വി​കാ​ല​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ക്കിത്തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കാ​വിനി​റ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ അ​ത്ര​ക്ക് ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​തി​ർ​ന്നു​ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും വാ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ത് സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വാ​ദ​മാ​െ​ണ​ന്ന് പ​റ​യാ​തെ വ​യ്യ. പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ ഇ​ത്ര നി​സ്സാ​ര​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​ത് സാ​മൂ​ഹി​കജീ​വി​ത​ത്തി​നെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ക്ര​മ​ത്തി​നെ​യും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​വോ​പ​രി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും അ​ന്ത​സ്സാ​ണ് (human dignity).

അ​പ​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സ്‌

അ​ധി​നി​വേ​ശ കാ​ല​ത്തെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ളി​ൽ അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച വ​ർ​ഗീ​യ-​വം​ശീ​യ ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന രീ​തി​യാ​ണ് സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്താ​യി ചി​ല​ർ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം​ത​ന്നെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഒ​രു തെ​ളി​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​വി​രു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ കാ​ഴ്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. 1850ക​ളി​ൽ ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തും പ​ള്ളി​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് പ​ള്ളി​ക്കൂ​ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ചാ​വ​റ അ​ച്ച​നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് ദ​ലി​ത​രു​ടെ അ​പ്പോ​സ്ത​ല​ൻ എ​ന്നെ​ല്ലാ​മാ​ണ് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തെ​ളി​വു​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് ഒ​രു ര​ക്ഷ​ക​നെ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ക​പ​ട ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ൾ എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള​ത​ല്ല, മ​റി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​ധി​പ​ത്യം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ജ​ന​പ്രി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി തെ​റ്റാ​യ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​ക​പ​ട ച​രി​ത്രര​ച​ന​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​രേ​പോ​ലെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത് ബ്രാ​ഹ്‌​മ​ണ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മി​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഇ​തി​ന് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് സു​റി​യാ​നി ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളു​ടെ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ക​പ​ട കു​ടും​ബ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഈ ​ക​പ​ട ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ൾ വ​ഴി സ​വ​ർ​ണ ഹി​ന്ദു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ​സ​ഭ​യി​ലെ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വാ​ദി ജോ​സ​ഫ് പു​ലി​ക്കു​ന്നേ​ലാ​ണ് അ​രു​ൺ ഷൂ​രി​യു​ടെ ‘ക്രൈ​സ്ത​വ​വ​ത്ക​ര​ണം ഭാ​ര​ത​ത്തി​ൽ’ എ​ന്ന കു​രു​ക്ഷേ​ത്ര ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ള പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് അ​വ​താ​രി​ക എ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ന്ന​ത് നാം ​ഇ​വി​ടെ ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​കൂ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ ച​രി​ത്ര​മെ​ന്ന​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സ്‌ എ​ന്ന വി​ഭാ​വ​ന​യെ​യാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജാ​തി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വും മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്ന വാ​ക്ക് അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും മു​ജ്ജ​ന്മ പാ​പ-​പു​ണ്യ ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​ലി​യ ഒ​രു ജ​ന​ത ഇ​വി​ട​ത്തെ മ​നു​സ്മൃ​തി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് ക​ല​ഹി​ച്ചു പൊ​രു​തി നി​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സി​നെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി റ​ദ്ദു​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഒ​ര​ക്ഷ​രം​പോ​ലും മി​ണ്ടാ​ൻ വ​യ്യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഈ ​കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ജാ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​യി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ഭൂ​ത​കാ​ല തെ​ളി​വു​ക​ളും അ​വ​യെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ളും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റി​ക​ട​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ അ​ന്ത​സ്സോ​ടു​കൂ​ടി​യ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ഒ​രു വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക ച​രി​ത്രം ര​ചി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് ഇ​വ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. അ​തേ​പോ​ലെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​നീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ഇ​വ​ർ ദ​ലി​ത​രു​ടെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ന​ക്സ​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഭ​യം എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണം​കൂ​ടി​യു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത​ു​കൂ​ടി നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തേ​സ​മ​യം എ​ന്തി​നാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​നീ​തി​യെ കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന ഒ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ചോ​ദ്യം ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​നീ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​വ​രു​ടെ മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നോ പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യോ അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​നീ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ന​മ്മ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ അ​നീ​തി കാ​ണി​ച്ച​വ​ന്‍റെ​യും അ​നീ​തി​ക്ക് ഇ​ര​യാ​യ​വ​ന്‍റെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള വി​മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സ്‌ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ്. ഭൂ​ത​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും അ​വ മ​നു​ഷ്യ​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​തെ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ത്ത​രം കീ​ഴാ​ള ച​രി​ത്ര​ത്തെ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​രേ​പോ​ലെ അ​നീ​ത​ിയാ​ണ്. ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ന്ത​സ്സി​നെ​യും അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നെ​യും മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ജോ​ലി​യാ​ണ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​ന്ന് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ളെ​ല്ലാം​ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ചേ​രി​യി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്ര​മെ​ന്ന​ത് മ​റ്റു​ള്ള മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഭൂ​ത​കാ​ലം നാം ​പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ർ​ത്ത​മാ​നകാ​ല​ത്ത് പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള ബോ​ധ​മാ​ണ് അ​വ​ർ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ അ​വ​ർ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സി​നെ​യു​മാ​െ​ണ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം.