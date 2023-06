ച​രി​ത്രം കാ​വി​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ സ​മ​കാ​ലി​ക അ​വ​സ്​​ഥ. ഇ​വി​ടെ ച​രി​​ത്രം ദേ​ശീ​യ ​പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ​യും 1921നെ​യും ഒ​ക്കെ അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു. ​േദ​ശീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലെ വ്യ​ക്തി​ക​ളും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ള്‍ പു​ന​ര്‍വാ​യ​ന​ക്കാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ.

പ​തി​നാ​റാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടു മു​ത​ലു​ള്ള പാ​ശ്ചാ​ത്യ അ​ധി​നി​വേ​ശം ഈ ​മ​ണ്ണി​ല്‍ ഹി​ന്ദു^​മു​സ്​​ലിം വ​ര്‍ഗീ​യ​ത​യു​ടെ​യും അ​നൈ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​ത്തു മു​ള​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​ല ച​രി​ത്ര​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​റെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​തി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത് 1857ലെ ​ശി​പാ​യില​ഹ​ള​യെ​ന്ന്​ ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​ന്നാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​വും 1921 വ​രെ​യു​ള്ള മ​ല​ബാ​ര്‍ ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ഹാ​ത്മാ​ ഗാ​ന്ധി​യി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ഹാ​ക​വി​ക​ളാ​യ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​നി​ലും വ​ള്ള​ത്തോ​ള്‍ നാ​രാ​യ​ണ മേ​നോ​നി​ലുംവ​രെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി.



പൊ​തു​വെ ആ​ധു​നി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നോ​ട് പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന മു​സ്​​ലിം​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ​യും ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ല്‍പെ​ട്ട ഹി​ന്ദു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ​യും ഒ​ന്നാം​ ലോ​കയു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വവി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ, അ​ഹിം​സാ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ദൗ​ത്യം​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം ഗാ​ന്ധി​ജി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ‘പാ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാം’ എ​ന്ന പ​ദം ചി​ല യൂ​റോ​പ്യ​ര്‍ തെ​റ്റാ​യി ഇ​സ്‍ലാം​മ​ത​ത്തെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും ലോ​ക​നാ​ശ​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഗാ​ന്ധി​ജി യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ലോ​ക സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ഐ​ക്യ​വും അ​തി​ന്‍റെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ണെ​ന്നു തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ‘മൗ​ലാ​നാ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി’​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ജീ​വ​ച​രി​ത്ര പു​സ്ത​ക​ത്തി​ല്‍ കെ.​എം. സീ​തി​സാ​ഹി​ബ് ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തു​ന്നു: “പാ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാം മ​ത​പ​ര​മാ​യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. ‘സ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​കു​ന്നു’ എ​ന്ന ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ വാ​ക്യ​ത്തെ ആ​ദ​ര്‍ശ​മാ​ക്കി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 1300 കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പാ​യി വി​ശു​ദ്ധ ന​ബി (സ) ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​സ്ഥാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ഒ​രു പ്ര​കാ​ര​ത്തി​ലും പു​തി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ണ​മ​ല്ല. പാ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാം എ​ന്ന പേ​രു​ത​ന്നെ യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ സൃ​ഷ്ടി​യാ​ണ്.” 1

പ​തി​നാ​റാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ആ​ദ്യം മു​ത​ല്‍ യൂ​റോ​പ്യ​ന്മാ​ര്‍ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന് ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​പ​രി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ത്ത് കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. അ​വ​ര്‍ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​യ​തും ഇ​വി​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഭ​യ​പ്പാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തും ഹി​ന്ദു-​മു​സ്​​ലിം ഐ​ക്യം​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ത​ക​ര്‍ക്കാ​ന്‍ അ​വ​ര്‍ എ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഗാ​ന്ധി​ജി​യും മൗ​ലാ​നാ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ആ​ശ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ്ര​സ്ഥാ​ന​വും അ​ഹിം​സ​യി​ലൂ​ന്നി​യ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളും. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ സം​ഭ​വി​ച്ച മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടും കേ​ട്ടും അ​റി​യാ​ന്‍ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ഡെ​യ്ലി മെ​യി​ലി​ന്‍റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​രും സു​പ്ര​സി​ദ്ധ രാ​ജ്യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​നു​മാ​യ നോ​ര്‍ത്ത് ക്ലി​ഫ് പ്ര​ഭു ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഏ​റെ​നാ​ള്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​തും ഹി​ന്ദു-​മു​സ്​​ലിം ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തും അ​ന്ന​ത്തെ ചി​ല പ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ടി​െ​ല്ല​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ര്‍ഗീ​യ വി​ഷം കു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന വ​ക്രീ​ക​രി​ച്ച വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ തു​ട​ര്‍ന്നും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ന്ന​ത്തെ അ​തേ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ മു​സ്​​ലിം വി​രു​ദ്ധ വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ ‘മ​ല​യാ​ള​ മ​നോ​ര​മ’​യു​ടെ താ​ളു​ക​ളി​ല്‍ത​ന്നെ ആ ​ച​രി​ത്ര​സ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നോ​ര്‍ത്ത് ക്ലി​ഫ് പ്ര​ഭു തി​രി​ച്ച് ക​പ്പ​ല്‍ ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ത​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ അ​സോ​സി​യ​റ്റ് പ്ര​സു​കാ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ത്തി​ന്‍റെ ചു​രു​ക്കം ‘മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ’​യി​ല്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു കാ​ണു​ന്നു. 2

1921നെ​ കു​റി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​യു​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ മ​ല​യാ​ള ​മ​നോ​ര​മ

“25 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മു​മ്പ് ഞാ​ന്‍ ഈ ​രാ​ജ്യം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള മാ​റ്റം അ​ത്ഭു​തസം​ഭ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​രും വെ​ള്ള​ക്കാ​രോ​ട് പെ​രു​മാ​റി​വ​ന്ന രീ​തി​ക​ള്‍ പാ​ടേ ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും മു​ന്‍കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​ക്കാ​രോ​ട് വ​ള​രെ സ്നേ​ഹ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യി​രു​ന്നു പെ​രു​മാ​റി​വ​ന്ന​ത്. ഇ​ദം​പ്ര​ഥ​മ​മാ​യി​ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഞാ​ന്‍ ക​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ച നൂ​റോ​ളം മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​ര്‍ ഏ​കാ​ഭി​പ്രാ​യ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഡ​ച്ചി​ന്‍ഡി​സ്, മ​ലേ സം​സ്ഥാ​നം, സി​ലോ​ണ്‍, മ​ദ്രാ​സ്‌, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, പ​ഞ്ചാ​ബ്, ബോം​ബെ മു​ത​ലാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ക രീ​തി​യി​ല്‍ മൗ​നം​കൊ​ണ്ടും സം​ഭാ​ഷ​ണം​കൊ​ണ്ടും പ്ര​തി​കൂ​ല ഭാ​വം പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ക്സ്ഫ​ഡി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ചെ​യ്ത ഒ​രു മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്‍ എ​ന്നോ​ടി​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞു. “ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രോ​ടു​ള്ള ശ​ത്രു​ത്വ​മാ​കു​ന്ന വി​ഷം മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ല്‍ വ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് ഭ​യ​ങ്ക​ര​മാ​യ അ​ശു​ഭ​സൂ​ച​ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.” തെ​രു​വു​ക​ളി​ല്‍ അ​നേ​കം മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി​ത്തൊ​പ്പി​ക​ള്‍ ധ​രി​ച്ച് വി​രു​ദ്ധ​ത പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​രി​ല്‍ രാ​ജ​ഭ​ക്തി​യു​ള്ള​വ​ര്‍ മി​സ്റ്റ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി​യെ ഉ​ട​നെ അ​റ​സ്റ്റ്‌ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.”



ഈ ​ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും പൊ​തുമ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ ഹി​ന്ദു​വും മു​സ​ല്‍മാ​നും ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​നി​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​ല്‍ രാ​ജ​ഭ​ക്തി​യു​ള്ള ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളാ​യ​വ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. വീ​ണ്ടും ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ്ര​ശ്നം ഉ​യ​ര്‍ത്തി നോ​ര്‍ത്ത് ക്ലി​ഫ് പ്ര​ഭു​വി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​മ​ര്‍ശ​നം ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു: “മെ​സ​പ്പൊ​ട്ടേ​മി​യ​യി​ല്‍ മു​സ്‍ലി​മി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് മു​സ്‍ലി​മി​നോ​ട് യു​ദ്ധം ചെ​യ്യി​ച്ച കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​മ്മു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​ര്‍ വ​ള​രെ വെ​റു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗ്രീ​ക്കു​കാ​ര്‍ക്ക് അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് പ​ണം ക​ടം കൊ​ടു​ത്ത സം​ഗ​തി അ​വ​ര്‍ക്ക് വ​ള​രെ അ​നി​ഷ്ട​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ല്‍ പ​ര​സ്പ​രം ഇ​ട​പാ​ടു​ള്ള​വ​രാ​യ ഇ​വ​ര്‍ തു​ര്‍ക്കി​യോ​ട് ന​മ്മ​ള്‍ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച ന​യ​ത്തെ​യും ഖി​ലാ​ഫ​ത്തി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നെ​യും ബ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു. തു​ര്‍ക്കി സു​ല്‍ത്താ​നോ​ട്‌ അ​വ​ര്‍ക്ക് സ്നേ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി​ല്ല. ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും കാ​ല​ത്ത് അ​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക്രീ​മി​യ​ന്‍ യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭം. അ​ത് അ​മി​ത​വാ​ദി​ക​ള്‍ സ​മ്മ​തി​ക്ക​യി​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം. അ​ക്കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം റോ​മ​ന്‍ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​ര്‍ മാ​ർ​പാ​പ്പ​യെ എ​ന്ന​പോ​ലെ അ​വ​ര്‍ തു​ര്‍ക്കി സു​ല്‍ത്താ​നെ ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി റോ​മ​ന്‍ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശു​ദ്ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ടാ​ലെ​ന്ന വി​ധം തു​ര്‍ക്കി​യു​ടെ അ​ധഃ​പ​ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ര്‍ ഖേ​ദി​ക്കു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​രി​ല്‍ മി​ത​വാ​ദി​ക​ളും ജ​ന​സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ ഏ​താ​നും മാ​ന്യ​ന്മാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത് താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന പ്ര​കാ​രം ന​മ്മ​ള്‍ – ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ – ചി​ല ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്താ​ല്‍ സ​മു​ദാ​യ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള വ്ര​ണം ക​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്.

1. തു​ര്‍ക്കി സു​ല്‍ത്താ​നെ ഇ​സ്‍ലാം നേ​താ​വാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, ബ​ഗ്ദാ​ദ് എ​ന്നീ വി​ശു​ദ്ധ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധിപ​നാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​ര്‍ക്കും വി​ശു​ദ്ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ത​ട​സ്സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. 2. അ​ഡ്രി​യാ​നോ​പ്പി​ള്‍ തു​ര്‍ക്കി​ക​ള്‍ക്കു വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ക. അ​ത് അ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​മാ​കു​ന്നു. 3. ഏ​ഷ്യാ​മൈ​ന​ര്‍ മു​ഴു​വ​നും – സ്മ​ര്‍നാ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ – തു​ര്‍ക്കി​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ക. ഏ​ഷ്യാ​മൈ​ന​ര്‍ അ​വ​രു​ടെ ജ​ന്മ​ദേ​ശ​മാ​യി അ​വ​ര്‍ ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഇ​റാ​ഖി​ലോ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലോ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള സാ​മ്രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ടാ​ലും ജ​ന്മ​ദേ​ശം ശി​ഥി​ലീ​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ര്‍ക്ക് അ​ധി​കം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യി​രി​ക്കും.”

ഈ ​മൂ​ന്നു ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​മു​ള്ള ചി​ല ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള സ​മാ​ധാ​നം ക​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്: “ബ​ഗ്ദാ​ദ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ല അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് സു​ല്‍ത്താ​ന്‍റെ മേ​ല്‍ക്കോ​യ്മ നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​ഷ്യാ​മൈ​ന​റി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​ര്‍മീ​നി​യ രാ​ജ്യം ഒ​രു ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​രു നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യം​പോ​ലെ ഗ​ണി​ച്ച് ഒ​രു ​െറ​സി​ഡ​ന്റി​നെ നി​യ​മി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ സ​മാ​ധാ​നം.” മു​സ​ല്‍മാ​ന് ചി​ല ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ അ​വ​രെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ര്‍ത്താ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ അ​ഭി​പ്രാ​യം നോ​ര്‍ത്ത് ക്ലി​ഫ് പ്ര​ഭു​വി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു:

“ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്‌​താ​ല്‍ പു​രാ​ത​ന മ​ത​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നു​ള്ള പേ​ര് ന​മ്മ​ള്‍ക്ക് പോ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​ര്‍ സ​മാ​ധാ​ന​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രും മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​രു​മാ​യ പ​ല മാ​ന്യ​ന്മാ​രും എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഞാ​ന്‍ ഒ​രു വി​മ​ര്‍ശ​ന​വും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.” എ​ന്നാ​ല്‍, ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തി​ല്‍ അ​ധി​കം മോ​ശ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​രു​ടെ സ്ഥി​തി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ക​ത്ത് ഇ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​സം​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു.





“ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വാ​ണി​ജ്യപ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്മാ​രും പ​ത്ര​ക്കാ​രും എ​ല്ലാം​ത​ന്നെ ചി​ല്ല​റ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ല്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യഭേ​ദ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​സ്​​ലിം ജാ​തി​യു​ടെ കു​ഴ​പ്പം ക​ഴി​യും വേ​ഗം തീ​ര്‍ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ അ​ത്യാ​വ​ശ്യം നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.” 3



മു​ക​ളി​ലെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ത്രം അ​തേ ദി​വ​സം എ​ഴു​തി​യ ‘മി​സ്റ്റ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​യെ വി​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന​തും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ചെ​യ്തി​ക​ളെ വാ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തും കാ​ണാം. അ​തി​ല്‍ സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​രീ​തി​യി​ല്‍ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​വും ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ആ​പ​ല്‍ക്ക​ര​വു​മാ​ണെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു: “മി​സ്റ്റ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ദോ​ഷ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​തി​ല്‍ 1914 ഏ​പ്രി​ല്‍ 14ാം തീ​യ​തി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ശ്ചാ​ത്താ​പം പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു... ജ​ന​സ​ഞ്ച​യ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ശ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നു മി​സ്റ്റ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​ക്ക് ആ​ളു​ക​ള്‍ ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ന്‍ നി​വൃ​ത്തി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ല്‍, മി​സ്റ്റ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​ഞ്ചു സ​ന്ദേ​ശ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും ആ​പ​ല്‍ക്ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.” 4

മ​ഹാ​ത്മാ​ ഗാ​ന്ധി ത​ന്‍റെ സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ഗു​ജ​റാ​ത്തി ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ 1924 ഏ​പ്രി​ല്‍ 2നു ​എ​ഴു​തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത് 1928 ഏ​പ്രി​ല്‍ 26ന് ​വാ​ല്‍ജി ഗോ​വി​ന്ദ് ജി ​ദേ​ശാ​യി ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ര്‍ത്ത​നംചെ​യ്തു. ഗാ​ന്ധി​ജി​ത​ന്നെ അ​ത് വാ​യി​ച്ചു തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി നേ​രി​ട്ട് അ​തി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ന​മു​ക്ക് അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തി​ലു​പ​രി അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​പ​സം​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്‍റെ അ​ന്തി​മ​മാ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. “Satyagraha is a priceless and matchless weapon, and that those wield it are strangers to disappointment or defeat” (സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തും സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ണ്, അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ നി​രാ​ശ​ക്കും പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​നും അ​പ​രി​ചി​ത​രാ​ണ്.) 5

ഗാ​ന്ധി​ജി അ​തി​ല്‍ത​ന്നെ ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. “ഒ​രു വ​സ്തു​വി​നെ അ​ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത അ​തേ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ല​നി​ർ​ത്താം എ​ന്ന​ത് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ഒ​രു നി​യ​മ​മാ​ണ്. അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ ഒ​രു കാ​ര്യം അ​ക്ര​മം​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം നി​ല​നി​ർ​ത്താം, സ​ത്യ​ത്താ​ൽ നേ​ടി​യ​ത് സ​ത്യ​ത്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​കൂ. സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം എ​ന്ന ആ​യു​ധം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. (“There is a law of nature that a thing can be retained by the same mean by which it has been acquired. A thing acquired by violence can be retained by violence alone, while one acquired by truth can be retained only by truth. The Indians in South Africa, there for, can ensure their safety today if they can wield the weapon of Satyagraha.” 6

ഇ​തി​ല്‍നി​ന്നും ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ​പ്പോ​ലും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത രാ​ജ​ഭ​ക്തി​യും വി​ദേ​ശ​കൂ​റും കാ​ണി​ച്ച​വ​രാ​ലും ച​രി​ത്രം വ​ക്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് കാ​ണാം.

വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ന്നും അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ത്ത 1921ലെ ​മ​ല​ബാ​ര്‍ ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ‘മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ’ പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ വ​ന്നി​രു​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം ഇ​താ​ണ്: “ഈ ​ആ​ഴ്ച​യി​ലെ വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും മു​ഖ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് ല​ഹ​ള​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ര്‍ എ​ല്ലാം​കൂ​ടി ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. ചെ​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി, സീ​തി​ക്കോ​യ -ഈ ​ത​ങ്ങ​ൾ​മാ​ര്‍ ര​ണ്ടു​പേ​രും വാ​രി​യം​കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​മാ​യി സ​ന്ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. വേ​ര്‍തി​രി​ഞ്ഞു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഉ​പ​ദ്ര​വം അ​ധി​ക​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ‘ഐ​ക​മ​ത്യം മ​ഹാ​ബ​ലം’ എ​ന്ന ത​ത്ത്വം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​വ​ര്‍ ഒ​ത്തു​കൂ​ടീ​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഏ​താ​യാ​ലും ഈ ​സ​മാ​ഗ​മം അ​വ​സാ​നം വ​രെ നി​ല​നി​ര്‍ത്തി ചാ​കു​ക​യോ കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​രു​മി​ച്ചു​ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള ഇ​വ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം ര​സ​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ലാ​ശം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​റാ​ക​ട്ടെ!” 7

ഇ​ങ്ങ​നെ പ​ത്ര​ധ​ര്‍മം നോ​ക്കാ​തെ തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ കോ​ട്ട​യ​ത്തു​നി​ന്നും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ നി​ര​ന്ത​രം വ​ന്നി​രു​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ചി​ന്ത​ക​ള്‍ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​ക​വി കു​മാ​ര​നാ​ശാ​നെ​പ്പോ​ലും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് ‘ദു​ര​വ​സ്ഥ’ എ​ന്ന ഖ​ണ്ഡ​കാ​വ്യ​ത്തി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദീ​യ​രെ​ല്ലാം ക്രൂ​ര​രെ​ന്ന പൊ​തു​പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്‌ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ര​ച​ന​യി​ല്‍ ആ ​പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തു​മെ​ന്നു വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ​യും സീ​തിസാ​ഹി​ബി​ന്റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, വി​ധിവൈ​പ​രീ​ത്യ​ത്താ​ല്‍ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തു​മൂ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു അ​ത് ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യി. എ​ന്നാ​ല്‍, വ​ള്ള​ത്തോ​ള്‍ സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്‌ ത​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്‍റെ മാ​ന​വി​ക​ത​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

1792ലെ ​ആം​ഗ്ലോ മൈ​സൂ​രി​യ​ന്‍ യു​ദ്ധ​ത്തി​ല്‍ ടി​പ്പു​വി​ന്‍റെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ക​മ്പ​നി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത മ​ല​ബാ​ര്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ടി​പ്പു ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഭൂ​ന​യം പാ​ടേ മാ​റ്റി ഭൂ​മി​യു​ടെ ജ​ന്മാ​വ​കാ​ശം പ​ഴ​യ ജ​ന്മി​മാ​ര്‍ക്കും ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​നും മ​ട​ക്കി​ന​ല്‍കിക്കൊ​ണ്ട് നി​കു​തിസ​മ്പ്ര​ദാ​യം തു​ട​ര്‍ന്നു. 8

അ​തോ​ടു​കൂ​ടി ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​വ​കാ​ശ​വും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മ​ല​ബാ​റി​ലെ മാ​പ്പി​ളജ​ന​ത​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ല്‍ നീ​റി​പ്പു​ക​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ജ​ന്മി​ത്തത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​കാ​ര​വും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും മാ​പ്പി​ള​മാ​രെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യുംചെ​യ്ത ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​തി​കാ​രന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ 1921-22 വ​രെ ന​ട​ന്ന 83ഓ​ളം ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം കാ​ണാം.

1857ലെ ‘​ശി​പാ​യില​ഹ​ള’​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ​തെ​ന്നു ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ ധ​രി​ച്ച ഒ​രു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ല്‍ തെ​ക്ക​ന്‍ മ​ല​ബാ​റി​ല്‍ അ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലു​ണ്ടാ​യി. അ​ത് മു​ത​ല്‍ മാ​പ്പി​ള​മാ​രെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നേ​രി​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഹി​ന്ദു-​മു​സ്​​ലിം മൈ​ത്രി​ക്ക് ഭം​ഗം​വ​രു​ത്തു​ന്ന ക​ള്ള​ക്ക​ഥ​ക​ള്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മാ​പ്പി​ള ഔ​ട്ട്റേ​ജ​സ് ആ​ക്ടി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ല്‍ കൊ​ല്ലും കൊ​ല​യോ​ടു​മൊ​പ്പം നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ല്‍, പി​ഴ​ചു​മ​ത്ത​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍കൊ​ണ്ട് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.





അ​തു​മൂ​ലം ജ​ന്മി​മാ​ര്‍ക്കും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​നും എ​തി​രാ​യി വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ വി​ദ്വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ള്‍ വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​തി​നു ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടി​യ​ത് 1855ലെ ​മ​ല​ബാ​ര്‍ ക​ല​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന ക​നോ​ലി സാ​യി​പ്പി​ന്‍റെ കൊ​ല മു​ത​ല്‍ 1865ല്‍ ​വ​ള്ളു​വ​നാ​ട്ടി​ലും 1873ല്‍ ​കൊ​ല​ത്തൂ​രി​ലും തു​ട​ര്‍ന്ന് 1877, 1879ക​ളി​ല്‍ പ​റാ​ലി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ണ്. 1880ല്‍ ​മേ​ല​ത്തൂ​രി​ല്‍ ഒ​രു ജ​ന്മി​യെ വ​ധി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധിപേ​രെ വെ​ടി​െ​വ​ച്ചു​ കൊ​ല്ലു​ക​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും ഉ​ണ്ടാ​യി. 1884ല്‍ ​പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും 32 പേ​രെ വെ​ടി​െ​വ​ച്ചു കൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൊ​ന്നാ​നി​യി​ല്‍ 17 പേ​ര്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ഒ​രു ന​മ്പൂ​തി​രി ജ​ന്മി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ല​ഹ​ള​ക്കാ​രി​ല്‍ 31 പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ച​താ​യും വ​ണ്ടൂ​രി​ല്‍ സ​മ​ര​ക്കാ​രു​ടെ 99 ശ​വ​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യും 1894, 1896,1898ക​ളി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വീ​ണ്ടും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ള്‍ 1915-1919ക​ളി​ലും അ​വ​സാ​നം 1921 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി. 1920ല്‍ ​മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും 1921ല്‍ ​ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തും ന​ട​ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഊ​ര്‍ജം​ പ​ക​ര്‍ന്നു. 9





ഗാ​ന്ധി​ജി ആ​ദ്യം കേ​ര​ളം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​സ്​​ലിം നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. 1920 ആ​ഗ​സ്റ്റ്‌ 18ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് മൗ​ലാ​നാ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നു പ്ര​സം​ഗി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. മാ​പ്പി​ള​മാ​രി​ല്‍ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് ആ​ഹ്വാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് 1921ലെ ​ക​ലാ​പം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും എ​ന്നാ​ല്‍, ആ​ഴ​ത്തി​ല്‍ അ​തൊ​രു കാ​ര്‍ഷി​ക കാ​ര​ണ​ത്താ​ല്‍ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ പ​ര​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് അ​ഹിം​സാ സ​മ​ര​മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ അ​ക്ര​മ​സ​മ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യ​ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച ക​ള്ള​ക്ക​ഥ​ക​ള്‍ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ചാ​ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ല ച​രി​ത്ര​വ​സ്തു​ത​ക​ളും ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​യും ദേ​ശീ​യനേ​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ങ്ങോ​ട്ടു​പോ​കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തും താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ള്‍ക്കും വ​ഴി​വെ​ച്ചു.



സ​മാ​ന​മാ​യി അ​തേ​ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ ത്യാ​ഗി​ക​ള്‍ ബോം​െ​ബ​യി​ല്‍ കാ​ണി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ത​ന്നെ ഇ​ര​ക​ളാ​യി​ട്ടും അ​വ​രു​ടെ ചെ​യ്തി​ക​ളെ ഗാ​ന്ധി​ജി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. “ന​വം​ബ​ര്‍ 17നു ​ബോം​ബെ​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് മ​രി​ച്ച ആ​ളു​ക​ളാ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​ള്ള​തും ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. മ​രി​ച്ച 53 പേ​രി​ല്‍ 47 പേ​ര്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ ത്യാ​ഗി​ക​ളും കൂ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​റി​വേ​റ്റ 400ല്‍, 350 ല്‍ അ​ധി​കം പേ​ര്‍ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ത​ന്നെ. അ​വ​ര്‍ ചെ​യ്ത കൃ​ത്യ​ത്തി​നു ത​ക്ക ഫ​ലം അ​വ​ര്‍ക്കു കി​ട്ടി​യെ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. ഞാ​ന്‍ ആ​രോ​ടും സ​ങ്ക​ടം പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. സ​ഹ​ക​ര​ണ ത്യാ​ഗി​ക​ളും സ​ഹ​കാ​രി​ക​ളും കൂ​ടി​ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് അ​വി​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​സ്ഥി​തി വ​രു​ത്തി​യ​തെ​ന്നു​ള്ള​തും വി​സ്മ​രി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​ത​ല്ല.” 10

അ​ന്ന് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളാ​യ കു​ടി​യാ​ന്മാ​ര്‍ മ​ല​ബാ​റി​ലെ ജ​ന്മി​ക​ള്‍ക്ക് എ​തി​രാ​യി പൊ​തു​വാ​യി പോ​രാ​ടി​യി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു ചോ​ദ്യം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​കം. അ​തി​നു​കാ​ര​ണം, ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ന​മ്പൂ​തി​രി​മാ​ര്‍ ജ​ന്മം​കൊ​ണ്ട് ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളും ദൈ​വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്നു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം കു​ടി​യാ​ന്മാ​രാ​യ കീ​ഴ് ജാ​തി​ക്കാ​രി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ വി​ധേ​യ​ത്വം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​തി​ല്‍നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന താ​ഴ്ന്ന ജാ​തി​ക്കാ​രി​ല്‍ ചി​ല​ര്‍ ഇ​സ്‍ലാം മ​തം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്ര​കോ​പ​നം കൂ​ട്ടു​ക​യും അ​ത് അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സ​മ​ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് എ​തി​രെ പ്ര​തി​കാ​രന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പ്രേ​ര​ണ ന​ല്‍കു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി.

(തു​ട​രും)