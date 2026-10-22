1997ൽ വെറും 500 കോപ്പികൾ മാത്രം അച്ചടിച്ച ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം; 29 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു കോപ്പി വിറ്റുപോയത് 400,000 ഡോളറിന്text_fields
ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫാന്റസി നോവലുകളിൽ ഒന്നായ ഹാരി പോട്ടർ പരമ്പരയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജെ.കെ. റൗളിങ്ങിന്റെ ആദ്യ നോവലായ 'ഹാരി പോട്ടർ ആൻഡ് ദ ഫിലോസഫേഴ്സ് സ്റ്റോൺ' 1997ൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, ഹാർഡ് കവർ പതിപ്പിന്റെ വെറും 500 കോപ്പികൾ മാത്രമാണ് അച്ചടിച്ചത്.
അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈബ്രറികളിലേക്കാണ് അയച്ചത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം, ആ 500 കോപ്പികളിൽ ഒന്ന് ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് 400,000 ഡോളറിനാണ്. ഏകദേശം 3.33 കോടി രൂപക്ക്.
അമേരിക്കൻ ലേല സ്ഥാപനമായ ഹെറിറ്റേജ് ഓക്ഷൻസിന്റെ റെയർ ബുക്സ് സിഗ്നേച്ചർ ഓക്ഷനിൽ 2026 ഒക്ടോബർ 14ന് ടെക്സാസിലെ ഡാളസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ചരിത്ര വിൽപ്പന. ബയേഴ്സ് പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെയാണ് 400,000 ഡോളർ എന്ന തുക. പ്രീമിയം ഒഴികെയുള്ള വിജയിച്ച ലേലത്തുക 320,000 ഡോളറായിരുന്നു.
റൗളിങ്ങിന്റെ ആദ്യ നോവലിന്റെ ലേല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ വിൽപ്പനകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറി. ഹെറിറ്റേജ് ഓക്ഷൻസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലേലത്തുകയാണിത്. 2021 ഡിസംബറിൽ മറ്റൊരു കോപ്പി 471,000 ഡോളറിന് വിറ്റുപോയതാണ് ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ്.
ബ്ലൂംസ്ബറി ആണ് 1997ൽ യുകെയിൽ ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. തോമസ് ടെയ്ലറായിരുന്നു കവർ ചിത്രീകരണം നിർവഹിച്ചത്. ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഹാർഡ് കവറും പേപ്പർബാക്കും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5,650 കോപ്പികളാണ് അച്ചടിച്ചതെങ്കിലും, ഹാർഡ് കവർ പതിപ്പ് വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു.
വെറും 500 കോപ്പികൾ മാത്രമാണ് ആ ബൈൻഡിങ്ങിൽ നിർമിച്ചത്. ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, 500 ഹാർഡ് കവറുകളിൽ 300 എണ്ണം സ്കൂളുകളിലും ലൈബ്രറികളിലും എത്തി. ബാക്കി 200 എണ്ണം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിരൂപകർക്കും മറ്റ് പരിചയക്കാർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. ഒരു കളക്ടബിൾ എഡിഷൻ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം, മറിച്ച് കഥ വായനക്കാരുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
ഡാളസിൽ വിറ്റ കോപ്പിയിൽ ആദ്യ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ സവിശേഷതകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയാണ് ആ പുസ്തകത്തെ പിന്നീടുള്ള പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. പേജ് 53ലെ സ്കൂൾ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ "1 wand" എന്നത് രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പകർപ്പവകാശ പേജിൽ രചയിതാവിന്റെ പേര് പരിചിതമായ "ജെ.കെ. റൗളിങ്" എന്നതിന് പകരം "ജൊവാൻ റൗളിങ്" എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിൻ കവറിലും തെറ്റുകളുണ്ട്. "Philosopher's" എന്ന വാക്ക് "Philospher's" എന്ന് 'o' അക്ഷരം വിട്ടുപോയി തെറ്റായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശ പേജിൽ "Taylor" നും "1997" നും ഇടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല.
ഈ വിശദാംശങ്ങളാണ് ആദ്യ പ്രിന്റിംഗിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഹെറിറ്റേജ് ഓക്ഷൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ പുസ്തകം യഥാർത്ഥ ചിത്രീകരണമുള്ള ബോർഡുകൾ നിലനിർത്തുകയും ചെൽസി ബൈൻഡറി നിർമിച്ച കസ്റ്റം ക്ലാംഷെൽ കേസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ലേല സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, പുസ്തകം വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, സ്പൈൻ അറ്റങ്ങളിലും കോണുകളിലും ചില തേയ്മാനങ്ങൾ, പിൻ ബോർഡിൽ ചെറിയ പോറലുകൾ, ചെറുതായി തവിട്ട് നിറമായ പേജുകൾ എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അപൂർവമായ യഥാർത്ഥ ഹാർഡ് കവർ പതിപ്പിന്റെ ഉദാഹരണമായി അത് നിലനിൽക്കുന്നു.
ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നാല് മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന ലേല മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കോപ്പി അതിന്റെ അവസാന വിലയിൽ എത്തിയത്. ബയേഴ്സ് പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ അവസാന വില 400,000 ഡോളറായിരുന്നു.
ഈ തുക വളരെ വലുതാണെങ്കിലും, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലേല റെക്കോർഡ് തകർത്തില്ല. 2021 ഡിസംബറിൽ മറ്റൊരു കോപ്പി 471,000 ഡോളറിന് വിറ്റുപോയപ്പോഴാണ് ഹെറിറ്റേജ് ഓക്ഷൻസ് നിലവിലെ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്.
ഈ വിൽപ്പന നടക്കുമ്പോൾ, ഹാരി പോട്ടർ കഥയുടെ പുതിയ സ്ക്രീൻ അവതരണം എത്താൻ പോകുകയാണ്. പുതിയ 'ഹാരി പോട്ടർ ആൻഡ് ദ ഫിലോസഫേഴ്സ് സ്റ്റോൺ' സീരീസ് 2026 ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.