ഡിമെൻഷ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രകഥാ പുസ്തകങ്ങൾ; പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ജേഴ്സി

ഡിമെൻഷ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രകഥാ പുസ്തകങ്ങൾ; പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ജേഴ്സിtext_fields
ജേഴ്സി: ഡിമെൻഷ്യ എന്താണെന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ദ്വീപിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ജേഴ്സി സ്കൂൾ. ചാരിറ്റി സംഘടനകളായ എവരി ചൈൽഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ, ഡിമെൻഷ്യ ജേഴ്സി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ഈ നൂതന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
ഡിമെൻഷ്യയെ വളരെ സെൻസിറ്റീവും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതുമായ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ചിത്രകഥാ പുസ്തകങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്കായി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദ്വീപിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.
ഡിമെൻഷ്യ എന്ന അവസ്ഥ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ പോലും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഡിമെൻഷ്യ ജേഴ്സി സി.ഇ.ഒ ക്ലോഡിൻ സ്നേപ്പ് പറയുന്നു. ‘സ്കൂളുകളുമായി പങ്കിടാനും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് കുട്ടികളെ ഡിമെൻഷ്യ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ മൂല്യവത്തായ മാർഗമാണ്.
കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതും ആശ്വാസം നൽകുന്നതുമായ ഭാഷയിലാണ് ഇവ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓർമക്കുറവ്, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, ഡിമെൻഷ്യ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന കഥകളാണ് ഈ ശേഖരത്തിലുള്ളത്. കുട്ടികളിൽ ഭയമുണ്ടാക്കാതെ, അവർക്ക് മനസിലാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത.
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റബേക്ക ഓക്സ്റ്റോബി എഴുതിയ 'Why Does Grandad Forget?' (എന്തുകൊണ്ടാണ് മുത്തച്ഛൻ മറക്കുന്നത്?), ഡേവിഡ് മക്കീയുടെ 'Elmer and The Gift' എന്നിവയാണ് പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് ജേഴ്സി സ്വിമാരത്തോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സംഭാവനയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിർമാണവും വിതരണവും സാധ്യമാക്കിയത്. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ലയൺസ് ക്ലബ് ഈ തുക നൽകിയത്.
പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വിഷയങ്ങളെ പോലും സുരക്ഷിതവും മൃദുലവുമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എവരി ചൈൽഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ നിക്കോള മാക്കറെത്ത് പറയുന്നു. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും കുട്ടികളോട് ഡിമെൻഷ്യയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, അവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സഹായകമാകുന്നതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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