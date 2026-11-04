2027 മുതൽ നീറ്റ് പി.ജി പ്രവേശനം റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ; സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്രം

2027 മുതൽ നീറ്റ് പി.ജി പ്രവേശനം റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ; സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്രംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മെഡിക്കൽ പിജി പ്രവേശന രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. നീറ്റ് പിജി, നീറ്റ് എസ് എസ് പ്രവേശനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന പെർസെന്റൈൽ അധിഷ്ഠിത യോഗ്യതാ സംവിധാനം ഒഴിവാക്കി, പകരം റാങ്ക് അധിഷ്ഠിത മെറിറ്റ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചു.
ഇതുവരെ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നാൽ കട്ട്-ഓഫ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നേടിയവരെ പോലും യോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു. ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ കട്ട്-ഓഫ് കുറക്കില്ല. പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന റാങ്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ സീറ്റ് നൽകൂ. റാങ്ക് കുറഞ്ഞവർക്ക് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നാലും പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് 12 അംഗ വിദഗ്ധ സമിതി തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് നവംബർ 3ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ (NMC) ഈ നിർദേശത്തിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2027 മുതൽ പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാനാണ് നിർദേശം. എന്നാൽ വിശദമായ ചട്ടങ്ങൾ ഇനിയും അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇതുവരെ നീറ്റ് പി.ജിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫ് നേടിയവർക്ക് മാത്രമേ കൗൺസിലിങ്ങിന് അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 50-ാം പെർസെന്റൈൽ, SC/ST/OBC വിഭാഗത്തിന് 40-ാം പെർസെന്റൈൽ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു.
പുതിയ നിർദേശം അനുസരിച്ച് പെർസെന്റൈൽ നോക്കില്ല, പകരം ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ റാങ്ക് ആയിരിക്കും പ്രവേശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് സീറ്റുകൾ നൽകും.
സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കുറക്കരുത് എന്നും സമിതി കർശനമായി പറഞ്ഞു. പ്രവേശനത്തിനുള്ള മിനിമം നിലവാരം കുറക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പിജി സീറ്റുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടി വർഷം തോറും നീറ്റ് പി.ജി കട്ട്-ഓഫ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിവാദത്തിന് കാരണം. 2023ൽ യോഗ്യതാ പെർസെന്റൈൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പൂജ്യമായി കുറച്ചു. ഇതോടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടിയവർ പോലും കൗൺസിലിങ്ങിന് യോഗ്യരായി. 2024ൽ വീണ്ടും കട്ട്-ഓഫ് കുറച്ചു. ജനറൽ, EWS വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 15 പെർസെന്റൈലും സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 10 പെർസെന്റൈലുമാക്കി.
2025-26 പ്രവേശനത്തിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. 2026 ജനുവരി 13ന് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (NBEMS) മൂന്നാം റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗിനുള്ള പുതുക്കിയ കട്ട്-ഓഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ കുറവ് വന്നതോടെ 95,913 പേർ കൂടി അധികമായി കൗൺസിലിങ്ങിന് യോഗ്യരായി എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കണക്ക്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഹരജിക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇങ്ങനെ യോഗ്യതാ നിലവാരം കുത്തനെ കുറക്കുന്നത് പിജി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് യോജിച്ചതാണോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം.
2026 മെയ് മാസത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് അലോക് ആരാധെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഈ പ്രശ്നത്തിന് സ്ഥിരമായ പരിഹാരം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ വർഷവും കട്ട്-ഓഫ് കുറയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
യോഗ്യതാ നിലവാരം കുറക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 2026 ആഗസ്റ്റിൽ കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 12 അംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. നിലവിലുള്ള പ്രവേശന സംവിധാനം പരിശോധിച്ച് പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തി പരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനാണ് സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ആ സമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ക്ലിനിക്കൽ അല്ലാത്ത പിജി കോഴ്സുകളുടെ ഫീസ് കുറക്കണമെന്ന് സമിതി പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടുതൽ പേർ ആ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രീ-ക്ലിനിക്കൽ, പാരാ-ക്ലിനിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരെ സർവീസ് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും കൗൺസിലിങ് വൈകുന്നതും സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്ന് സമിതി പറഞ്ഞു.