പുതിയ അധ്യയനവർഷം തുടങ്ങി; ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകം ഇനിയും എത്തിയില്ല; അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും പ്രതിസന്ധിയിൽ

പുതിയ അധ്യയനവർഷം തുടങ്ങി; ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകം ഇനിയും എത്തിയില്ല; അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും പ്രതിസന്ധിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ അധ്യയനവർഷം ആരംഭിച്ച് ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ പുതിയ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമായില്ല. പുസ്തകം ഇനിയും അച്ചടിച്ച് വിതരണത്തിന് തയാറായിട്ടില്ലെന്ന് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചു. ഇത് രാജ്യത്തെ അധ്യാപകർക്കിടയിലും രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP 2020) നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി തയാറാക്കുന്നതിലുണ്ടായ സ്വാഭാവികമായ താമസമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി നൽകുന്ന വിശദീകരണം. പുസ്തകം ഇപ്പോൾ അച്ചടിക്ക് പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാണെന്ന് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അധ്യയനവർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ലഭ്യമാക്കാതിരുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടിയെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും വിപുലമായ തയാറെടുപ്പുകളും ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി. പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനാൽ തന്നെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് എത്താൻ വിചാരിച്ചതിലും കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 90 ലക്ഷത്തിലധികം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി. അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ പട്ടികയിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് പുസ്തകം മാത്രം ഇതുവരെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പുസ്തകങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾ, സെയിൽസ് കൗണ്ടറുകൾ, ഇ-കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവ വഴി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും താൽക്കാലികമായി ചിലയിടങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറവ് ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ച് പല സ്കൂളുകളും ഇതിനകം തന്നെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രധാന പുസ്തകം കൈവശമില്ലാത്തത് അധ്യാപകരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കൃത്യമായ പാഠപുസ്തകം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദിവസേനയുള്ള ക്ലാസുകൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നോ, വാർഷിക അക്കാദമിക് കലണ്ടർ എങ്ങനെ തയാറാക്കണമെന്നോ അറിയാതെ അധ്യാപകർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. നിലവിൽ ലഭ്യമായ ചില താൽക്കാലിക വിവരങ്ങളും മുൻവർഷങ്ങളിലെ കുറിപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് അധ്യാപകർ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.
സ്കൂളുകളിൽ പരീക്ഷകൾക്കായി വർക്ക് ഷീറ്റുകളും അസ്സെസ്മെന്റുകളും തയാറാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഫൈനൽ പുസ്തകം കാണാതെ ഇവയൊന്നും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ അഭാവത്തിന് പുറമെ, ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുള്ളത്. ഇതും സ്കൂളുകളുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകം അച്ചടിക്ക് പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും വൈകാതെ തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി. ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിതരണ പ്രക്രിയ എത്രയും വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും ആവശ്യം. പഠനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വർഷാവസാനം പരീക്ഷാ സമയത്ത് വലിയ മാനസിക സമ്മർദത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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