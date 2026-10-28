പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്; ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫെലോഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്; ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫെലോഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാംtext_fields
വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ സർഗാത്മകമായ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ ഫണ്ട്. ശാസ്ത്രം, മാനവിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫെലോഷിപ്പുകൾ നൽകി വരുന്നു.
നിലവിലുള്ള സ്കീമുകളുടെ പരിധിയിൽ സാധാരണയായി വരാത്ത എഴുത്തുകാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, കലാകാരന്മാർ, സിവിൽ സർവീസുകാർ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഈ ഫെലോഷിപ്പ് പിന്തുണക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
നൂതനമായ ഗവേഷണം, ഉന്നത സാങ്കേതിക പഠനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകളിൽ സർഗാത്മകമായ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും പുതിയ സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നത്.
നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് എഴുത്തായാലും, ശാസ്ത്രമായാലും, കലയായാലും, മാധ്യമപ്രവർത്തനമായാലും ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവ് വേണം. വെറുതെ താത്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മുൻപ് ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അത് തെളിയിക്കണം. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക. ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് തങ്ങളുടെ ജോലി തുടരാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
പ്രായപരിധി ഇല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. 40-50 വയസ്സുള്ള സ്ഥാപിതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും പോലും തങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അർത്ഥവത്തായ സംഭാവന നൽകാനും സമർപ്പിത സമയം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്ന് ഈ സ്കീം തിരിച്ചറിയുന്നു.
രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡായി നൽകും. ഇതിനു പുറമെ, സെക്രട്ടേറിയൽ സഹായം, യാത്ര, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ പ്രതിവർഷം പരമാവധി 75,000 രൂപ വരെ കവർ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫെലോഷിപ്പ് നൽകിയത് 1968ലാണ്.
ഇതുവരെ ആകെ 155 ഫെലോഷിപ്പുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഫെലോകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സർഗാത്മക പ്രതിഭകളുടെ വിശാലമായ സ്പെക്ട്രത്തിലുടനീളം പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം മികവിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും സമിതി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫെലോഷിപ്പുകൾ എന്ന പേരിൽ 1987ൽ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയമാണ് ഈ പദ്ധതി ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, 1993 മാർച്ചിൽ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ ഫണ്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഫണ്ട് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും 1994ൽ ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിനുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്ന പേരിൽ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് 7 കോടി രൂപ കോർപ്പസ് ആയി ലഭിച്ചു. ഈ തുകയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശയിലൂടെയാണ് പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 2017 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഡോക്ടറൽ പഠന സ്കീമിന് കീഴിൽ ആകെ 688 സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.